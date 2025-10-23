logo
Intervenisala policija: Incidenti u Herceg Novom zbog grafita terorističke OVK

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Putnici iz autobusa prevoznika sa takozvanog Kosova ispisali su grafite terorističke OVK u Meljinama čiji su mještani pokušali da dođu do autobusa, zbog čega je intervenisala policija Herceg Novog.

Intervenisala policija: Incidenti u Herceg Novom zbog grafita terorističke OVK Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Jedan broj mještana prijavio je da putnici iz autobusa prevoznika "Spejtimi" na zgradama u naselju Meljine pišu parole podrške tzv. OVK, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Iz policije su rekli da su mještani, revoltirani tim postupcima, pokušali da dođu do autobusa.

Policija ga obezbjeđuje i u toku je preuzimanje svih napora na obezbjeđivanju javnog reda i mira i kažnjavanju izgrednika, rečeno je iz Uprave policije.

Autobus je trenutno je pod policijskom zaštitom u Igalu. 

(Srna)

OVK grafiti policija Herceg Novi Crna Gora

