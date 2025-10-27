Demoliran lokal turskog državljanina: Bijes Podgoričana ne jenjava nakon ranjavanja mladića

Lokal u Podgorici, čiji je vlasnik državljanin Turske, u toku noći potpuno je uništen.

Tokom noći izlomljena su stakla i u potpunosti je demoliran lokal čiji je vlasnik državljanin Turske.

Kako je saopštio za stranicu Oči Podgorice, on u potpunosti razumije razjarene građane koji su zbog incidenta na Zabjelu od prije dvije noći u kom su njegovi zemljaci nožem nanijeli teške povrede mladiću iz Podgorice.

"Razumijem reakcije ljudi, u pravu su. Da se nešto slično dogodilo u mojoj zemlji reagovao bih na isti način. Zato ne mogu da se ljutim zbog ovog što se desilo", izjavio je on za Oči Podgorice.

Još se nije oglasila crnogorska policija usled ovog incidenta.

Međutim, crnogorska država je već stigla da protjera više građana Turske, dok premijer Milojko Spajić za danas najavljuje ukidanje bezviznog režima sa Turskom.

