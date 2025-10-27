Haos u Podgorici: Privedeno 47 turskih državljana, za dvojicu se sumnja da su učestvovala u napadu

Policija je na području Podgorice privela 47 turskih državljana, među njima su i dvojica koja se sumnjiče da su nožem teško povrijedila Podgoričanina M. J.

Iz Uprave policije je saopšteno da je u noći između nedjelje i subote kod jednog ugostiteljskog objekta na Zabjelu došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom u kojoj je učestvovalo više lica i u kojoj je korišten nož, a tom prilikom jedno lice je zadobilo povrede grudi i ruku.

"Uzimajući u obzir događaje sa elementima nasilja u posljednjih 24 časa u kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave na području Podgorice, i prouzrokovanja incidenata na više lokaliteta, privedeno je 45 lica – turskih državljana", navedeno je u saopštenju policije.

Istaknuto je da će policija beskompromisno nastaviti pojačane kontrole boravka stranaca na teritoriji Crne Gore i preduzeti represivne mjere i radnje prema onima koji ne poštuju propise i zakone Crne Gore i u kratkom roku im otkazati boravak i deportovati.

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović sinoć je stigao u Zabjelo gdje je razgovarao sa okupljenim građanima Šaranović je razgovarao sa građanima, te ukazao na važnost da se sačuva javni red i mir.

"Znamo šta se desilo", rekao je Šaranović kojem su građani prenijeli da se ne osjećaju bezbjedno.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović osudio je napad u Podgorici i uputio podršku povrijeđenom sugrađaninu i njegovoj porodici, a od nadležnih organa očekuje brzo i potpuno rasvjetljavanje slučaja.

On je građane pozvao na smirnost, ističući da ne smije biti mjesta kolektivnoj krivici niti stigmatizaciji cijelog naroda.

"Crna Gora mora pokazati zrelost, poštovanje i sprovođenje zakona o strancima, bez izuzetka sa nultom tolerancijom, snažna prema počiniocima, pravedna prema svima, i nadasve smirena u trenucima kada je najlakše podići tenzije", naveo je Milatović.

Podgorička policija traga za navodno trojicom državljana Turske koji su nožem teško povrijedili Podgoričanina M. J.

