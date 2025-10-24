logo
Tri pijana muškarca uhapšena u Kotor Varošu, jedan nasrnuo na policajca

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Tri pijana muškarca iz Kotor Varoša uhapšena su zbog narušavanja javnog reda i mira, a jedno od njih nasrnulo je na policijskog službenika tokom intervencije, saopštila je Policijska uprava Banjaluka.

24.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sinoć oko 20.40 časova Policijskoj stanici Kotor Varoš prijavljeno je da se u mjestu Zabrđe na kolovozu nalazi više lica koja se naguravaju, a jedno od njih drži nož.

Na licu mjesta policijski službenici utvrdili su da je M. P. držao nož, koji je odmah pronađen i oduzet. Tokom postupanja, S. B. je fizički nasrnuo na policajca, a tokom kriminalističke obrade od njega je oduzeta automatska puška.

Alkoholizovanost uhapšenih utvrđena je alko-testom: M. P. – 1,89 promila, S. B. – 1,20 promila, V. B. – 0,74 promila.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i dežurnog sudije Osnovnog suda u Kotor Varošu.

