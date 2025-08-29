Uhapšen muškarac iz Kotor Varoši: Pijan mahao ratnom zastavom BiH, pronađen mu arsenal oružja (FOTO)

Policija je sinoć uhapsila M.T. iz Кotor Varoši koji je osumnjičen za krivično djelo ,nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i više prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Izvor: PU Banjaluka

Iz policije su potvrdili da im je sinoć oko 21.25 časova prijavljeno je da je ispred ugostiteljskog objekta u mjestu Večići narušen javni red i mir, te da je nepoznati muškarac ispalio više hitaca iz gasnog pištolja.

"Policajci su zatekli M.T. koji je držao ratnu zastavu države BiH, a utvrđeno je da je on pucao iz gasnog pištalja. Od M.T. je oduzet navedeni pištolj i zastava. Ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je 2,35 g/kg alkohola u organizmu", saopšteno je iz policije.

Tokom kriminalističe obrade od M.T je uz potvrdu oduzeta automatska puška M70 AB2 sa okvirom, 12 okvira za automatsku pušku, tri tromblona, 10 ručnih bombi, više komada municije različitog kalibra, kao i drugi predmeti.

Takođe, tokom postupanja po navedenoj prijavi A.R. takođe iz Kotor Varoši je ometao policajce i oglušio se na policijska naređenja. On je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola.

M.A. iz Кotor Varoši, radniku ugostiteljskog objekta uručen je prekršajni nalog iz Zakona o javnom redu i miru.

