Sudar na magistralnom putu: Petoro povrijeđenih u udesu kod Kotor Varoša (FOTO)

Autor Dušan Volaš
Pet osoba povrijeđeno je u teškom saobraćajnom udesu koji se dogodio danas oko podneva u mjestu Vrbanjci, na magistralnom putu kod Kotor Varoša.

kotor varos.JPG Izvor: Glas Kotor Varoša

Do saobraćajke je došlo kada su se, pod još neutvrđenim okolnostima, direktno sudarila putnički automobili folksvagen i ford.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrđeno je da su u ovoj nezgodi povrijeđeni vozači i suvozači, kao i putnik u "fordu".

Na fotografijama lokalnog portala vidljiva je velika materijalna šteta na prednjim dijelovima oba vozila, a dijelovi automobila rasuti su po saobraćajnici.

(Mondo)

Tagovi

Kotor Varoš saobraćajka

