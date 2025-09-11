Sudar na magistralnom putu: Petoro povrijeđenih u udesu kod Kotor Varoša (FOTO)

Pet osoba povrijeđeno je u teškom saobraćajnom udesu koji se dogodio danas oko podneva u mjestu Vrbanjci, na magistralnom putu kod Kotor Varoša.

Izvor: Glas Kotor Varoša

Do saobraćajke je došlo kada su se, pod još neutvrđenim okolnostima, direktno sudarila putnički automobili folksvagen i ford.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrđeno je da su u ovoj nezgodi povrijeđeni vozači i suvozači, kao i putnik u "fordu".

Na fotografijama lokalnog portala vidljiva je velika materijalna šteta na prednjim dijelovima oba vozila, a dijelovi automobila rasuti su po saobraćajnici.

(Mondo)