Reagovala Turska poslije incidenta u Podgorici: "Pažljivo pratimo razvoj situacije. preduzete su neophodne mjere"

Autor Dušan Volaš Izvor Vijesti.me
0

U Crnoj Gori, preduzete su mjere za obezbjeđivanje bezbjednosti turskih građana.

Reakcija Turske poslije nereda u Podgorici Izvor: Facebook/printscreen/Oči Podgorice

Na sajtu turskog MSP navodi se da su se tokom proteklog vikenda u Crnoj Gori dogodili "neki uznemirujući događaji koji su pogodili i turske državljane", nakon što su trojica Turaka izboli Podgoričanina u subotu.

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su, u vezi sa događajima u Crnoj Gori, preduzete mjere za obezbjeđivanje bezbjednosti turskih građana i da kontinuirano održavaju kontakte sa crnogorskim vlastima.

"Odmah nakon početka događaja, uspostavljen je kontakt sa crnogorskim vlastima i preduzete su neophodne mjere kako bi se osigurala bezbjednost naših građana", saopštilo je MSP.

Naveli su da pažljivo prate razvoj situacije.

"To se pažljivo prati u svim aspektima, a kontakti i koordinacija sa crnogorskim vlastima se kontinuirano održavaju", poručilo je tursko ministarstvo.

Podsjetimo, haos je počeo u subotu, kada su Turci izboli Podgoričanina, nakon čega je pokrenut čitav niz lančanih reakcija - od demonstracija, do demoliranja lokala turskog državljanina, protjerivanja, paljenja automobila Turčinu...

(Vijesti, Mondo)

