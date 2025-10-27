Incident u Podgorici: Grupa muškaraca uzvikivala "Turci napolje", pojačano prisustvo policije (VIDEO)

Policija obezbjeđuje šetnje građana nezadovoljnih migracionom politikom, nakon napada na državljanina M.J. i incidenata u Zabjelu, dok je vlada uvela privremenu obustavu bezviznog režima za Turke.

Izvor: MONDO

Veliki broj policijskih snaga obezbjeđuje protestnu šetnju građana Podgorice koji iskazuju nezadovoljstvo migracionom politikom države, nakon incidenta u naselju Zabjelo prije nekoliko dana, kada su državljani Turske i Azerbejdžana napali M.J. iz Podgorice. Kako se saznaje, građani se okupljaju i na Zabjelu, a veliki broj policajaca je usmeren ka tom naselju. Prilikom prolaska kroz Master kvart uzvikivali su "Turci napolje".

Policija je saopštila da je na Zabjelu pronašla i "štek" sa većom količinom bejzbol palica, pri čemu je više crnogorskih državljana lišeno slobode. Nekoliko desetina građana okupilo se i na Zlatici.

Nakon napada na crnogorskog državljanina, koji je zadobio sedam ubodnih rana, sinoć je na Zabjelu bilo napeto.

Osumnjičeni za napad na M.J. privedeni su, a tokom noći zabeleženo je više napada na imovinu i automobile u vlasništvu turskih državljana.

Više državnih organa, uključujući VDT, formiralo je predmet povodom sinoćnjeg skandiranja "Ubij, ubij, ubij Turčina" u podgoričkom naselju Zabjelo.

Vlada je danas uvela privremenu obustavu bezviznog režima za državljane Turske, navodeći da je to urađeno radi bezbjednosti crnogorskih građana, ali i radi bolje kontrole kretanja i boravka turskih državljana.

Podsjećamo, policija je na području Podgorice privela 47 turskih državljana, među njima su i dvojica koja se sumnjiče da su nožem teško povrijedila Podgoričanina. Iz Uprave policije je saopšteno da je u noći između nedjelje i subote kod jednog ugostiteljskog objekta na Zabjelu došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom u kojoj je učestvovalo više lica i u kojoj je korišten nož, a tom prilikom jedno lice je zadobilo povrede grudi i ruku. Nakon toga uslijedio je niz incidenata, a sinoć je demoliran i objekat turskog državljanina u Podgorici.