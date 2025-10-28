Nastavljene tenzije nakon ranjavanja mladića u Podgorici: Demoliran turski lokal brze hrane u Baru

Za sada nepoznate osobe u noći između ponedjeljka i utorka demolirale su i pokušali da zapale ugostiteljsku radnju brze hrane u Ulici Mila Boškovića čiji je vlasnik državljanin Turske.

Izvor: mondo.me

Brzom reakcijom vatrogasaca vatra u lokalu stambeno-poslovne zgrade je ugašena, javlja Primorski portal.

Prema saznanju tog portala, vatrogasce su pozvali stanari zgrade, dva sata iza ponoći. Policija je jutros obavila uviđaj na licu mjesta.

Ugostiteljski objekat se nalazi preko puta JU OŠ „Blažo Jojov Orlandić" tako da su i učenici ove škole jutros vidjeli razbijeno staklo, demoliranu radnju brze hrane u kojoj su mnogi kupovali užinu poslednje dvije godine.

Vlasnik radnje Harun Kaja kazao je za Primorski portal da tu radi sa suprugom oko dvije godine i sa svima u kraju ima lijep odnos.

"Četiri godine sa porodicom živim u Crnoj Gori. Poslednje dvije godine radimo u Baru, a kad smo doselili u Crnu Goru radili smo u Budvi. Od ovog posla živimo, hranimo našu djecu. Imamo troje maloljetne djece od šest, 11 i 12 godina. Moja djeca idu u školu u Baru. Ne znam ko je ovo uradio i zbog čega", kazao je Kaja.

Još nije procjenjena materijalan šteta na lokalu. Polomljena su stakla, dio uređaja unutra je zahvatio požar.

Podsjetimo, haos je počeo u subotu, kada su Turci izboli Podgoričanina, nakon čega je pokrenut čitav niz lančanih reakcija - od demonstracija, do demoliranja lokala turskog državljanina, protjerivanja, paljenja automobila Turčinu...