Protest ispred Vlade u Podgorici: Privedeno 9 maloljetnika (Video)

Podgorička policija privela je večeras u naselju Gornja Gorica devet maloljetnika i dva punoljetna lica koji su se uputili na protest ispred zgrade Vlade, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

"Lica su od sebe odbacila baklju, dva zamotuljka marihuane i fantomke. Od ovih lica se u policijskim prostorijama uzimaju izjave na okolnosti pronalaska ovih predmeta i droge. Lica su se bila uputila ka Vladi Crne Gore, radi protesta", navodi se u saopštenju.

O događaju je obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Upućujemo apel roditeljima da vrše nadzor nad svojom maloljetnom djecom i da ne dozvole da im djeca budu zloupotrijebljena i uključena u bilo kakve namjere vršenja nasilnih delikata", poručili su iz Uprave policije.

Ispred zgrade Vlade Crne Gore u toku je okupljanje građana u znak protesta zbog nedavnog napada na mladića na Zabjelu u kojem su učestvovali državljani Turske i Azerbejdžana. Okupljeni koji su pristigli iz više pravaca noseći trobojke i baklje, uzvikuju "Turci napolje", "Ko ne skače taj je Turčin"…

Istakli su transparente na kojem piše: "Kupuju, dolaze uz povlastice svake, i za sedam uboda tjelesne lake?" , "Branimo se od dalje migracije, bodenja, silovanja, okupacije!".

Jake policijske snage već obezbjeđuju širi dio centra grada, kao i ambasadu Turske.

Uhapšeni su državljanin Turske i državljanin Azerbejdžana i njima je, kako je danas saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, određeno zadržavanje.