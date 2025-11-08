Nesvakidašnji slučaj u Crnoj Gori: Dječija "banda" provaljivala u kafiće i pljačkala ljude

Troje djece u Nikšiću provaljivalo i pljačkalo, roditelji će odgovarati prekršajno zbog zanemarivanja.

Izvor: Rina

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su od početka novembra rasvijetlili šest krivičnih djela teška krađa koja su registrovana po nepoznatom počiniocu.

Naime, postupajući po prijavama više vlasnika trgovinskih i ugostiteljskih objekata koji su locirani u centru Nikšića, da su izvršene provale u njihovim objektima i da su im iz unutrašnjosti otuđeni dnevni pazari, mobilni telefoni, novčanici i druge lične stvari. Jedna građanka je prijavila da joj je ispred zgrade gdje stanuje otuđeno dječje vozilo, a druga da su joj otuđene lične stvari, naočare za sunce i novac. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije počinilaca.

Nakon preduzetih brojnih mjera i radnji, policijski službenici su kao izvršioce identifikovali troje djece, o čemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju krivičnih djela, teška krađa u produženom trajanju.

Budući da ova lica nisu krivično odgovorna zbog starosne dobi protiv njih nisu podnijete krivične prijave, dok će protiv njihovih zakonskih staratelja, roditelja, biti podnijete prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja.

(Telegraf)