logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesvakidašnji slučaj u Crnoj Gori: Dječija "banda" provaljivala u kafiće i pljačkala ljude

Nesvakidašnji slučaj u Crnoj Gori: Dječija "banda" provaljivala u kafiće i pljačkala ljude

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Troje djece u Nikšiću provaljivalo i pljačkalo, roditelji će odgovarati prekršajno zbog zanemarivanja.

troje djece iz nikšića počinilo teške krađe i provale Izvor: Rina

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su od početka novembra rasvijetlili šest krivičnih djela teška krađa koja su registrovana po nepoznatom počiniocu.

Naime, postupajući po prijavama više vlasnika trgovinskih i ugostiteljskih objekata koji su locirani u centru Nikšića, da su izvršene provale u njihovim objektima i da su im iz unutrašnjosti otuđeni dnevni pazari, mobilni telefoni, novčanici i druge lične stvari. Jedna građanka je prijavila da joj je ispred zgrade gdje stanuje otuđeno dječje vozilo, a druga da su joj otuđene lične stvari, naočare za sunce i novac. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije počinilaca.

Nakon preduzetih brojnih mjera i radnji, policijski službenici su kao izvršioce identifikovali troje djece, o čemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju krivičnih djela, teška krađa u produženom trajanju.

Budući da ova lica nisu krivično odgovorna zbog starosne dobi protiv njih nisu podnijete krivične prijave, dok će protiv njihovih zakonskih staratelja, roditelja, biti podnijete prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja.

(Telegraf)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora djeca krađa pljačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ