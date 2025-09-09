logo
Uhapšen napadač na škaljarca u Budvi: Ranjena djevojka (24), pucano sa vozila u pokretu

Autor Aleksandar Blagić
0

Uhapšen je osumnjičeni za ranjavanje djevojke u Budvi.

Uhapšen napadač na škaljarca u Budvi Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Crnogorska policija je rasvijetlila slučaj pucnjave na putu Cetinje - Budva kada je ranjena Tamara Stanojević (24), pišu "Vijesti". Muškarac Ivan Cvijović (40) je uhapšen zbog sumnje da je u nedelju 7. septembra ranio Tamaru Stanojević, saznaju "Vijesti" iz Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama, meta napada bio je Stefan Belada sa Cetinja, navodni pripadnik "škaljarskog klana" koji je bio na motoru sa Tamarom, a na njih je pucano sa motora. Uprava policije oglasila se saopštenjem.

"U prvim mjerama zahvata na rasvetljavanju teškog ubistva u pokušaju koje je izvršeno u mjestu Brajići 7. septembra na štetu lica T.S. i S.B., službenici Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a u koordinaciji i svakodnevnim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, su identifikovali za sada jedno lice, locirali ga i lišili slobode po nalogu tužioca. Krivično djelo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja na teret se stavlja licu I.C. (40) iz Budve i on je u zakonskom roku sproveden u Više državno tužilaštvo u Podgorici radi saslušanja.

Naši službenici nastavljaju sveobuhvatne policijsko tužilačke izviđajne i operativne mjere i radnje na identifikaciji drugih lica koja su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela. Sa daljim rezultatima istrage javnost će biti blagovremeno informisana", navodi se u saopštenju.

Tagovi

Crna Gora pucnjava Budva

