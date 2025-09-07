Djevojka greškom upucana u Budvi: Otkrivena meta napada, pucano sa vozila u pokretu

Meta napada u Budvi bio je navodni pripadnik "škaljarskog klana".

U pucnjavi u Budvi je meta bio Stefan Belada (48) koji se ranije zvao Milo, saznaju "Vijesti". Iz više izvora je potvrđena ova informacija crnogorskom portalu.

U pucnjavi je danas ranjena djevojka T.S. (24) koja je upravljala motociklom. Sa njom je na motoru bio Belada, navodni pripadnik "škaljarskog klana".

"Danas je oko 14.15 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mjestu Brajići. Tada je T.S. (24), koja se nalazila na motociklu sa licem S.B., zadobila povrede i njoj se ukazuje ljekarska pomoć. U odnosu na ovaj događaj policijski službenici regionalnih centara bezbjednosti 'Jug' i 'Centar', odjeljenja bezbjednosti Budva i Cetinje, ali i drugih organizacionih jedinica Uprave policije koje su im stavljene na raspolaganje, preduzimaju hitne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, rasvjetljavanja događaja i identifikacije i procesuiranja izvršilaca", navodi Uprava policije u saopštenju.

