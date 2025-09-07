logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Djevojka greškom upucana u Budvi: Otkrivena meta napada, pucano sa vozila u pokretu

Djevojka greškom upucana u Budvi: Otkrivena meta napada, pucano sa vozila u pokretu

0

Meta napada u Budvi bio je navodni pripadnik "škaljarskog klana".

Ranjena djevojka u Budvi Izvor: Valentyn Irin/Shutterstock

U pucnjavi u Budvi je meta bio Stefan Belada (48) koji se ranije zvao Milo, saznaju "Vijesti". Iz više izvora je potvrđena ova informacija crnogorskom portalu.

U pucnjavi je danas ranjena djevojka T.S. (24) koja je upravljala motociklom. Sa njom je na motoru bio Belada, navodni pripadnik "škaljarskog klana".

"Danas je oko 14.15 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mjestu Brajići. Tada je T.S. (24), koja se nalazila na motociklu sa licem S.B., zadobila povrede i njoj se ukazuje ljekarska pomoć. U odnosu na ovaj događaj policijski službenici regionalnih centara bezbjednosti 'Jug' i 'Centar', odjeljenja bezbjednosti Budva i Cetinje, ali i drugih organizacionih jedinica Uprave policije koje su im stavljene na raspolaganje, preduzimaju hitne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, rasvjetljavanja događaja i identifikacije i procesuiranja izvršilaca", navodi Uprava policije u saopštenju.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Budva pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ