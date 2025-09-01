"Djeca preplašeno bježala": Pucnjava na školskom igralištu u Zagrebu

Prijavljena je pucnjava u školskom dvorištu na Ravnicama, a Policijska uprava zagrebačka potvrdila je da je primila dojavu o ovom slučaju i da je istraga u toku.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

"Istraga je u toku i za sada ne možemo dati dodatne informacije o ovom slučaju", rekli su iz policije za hrvatske medije.

Prema informacijama medija, više pucnjeva čuli su sinoć stanovnici zagrebačkih Ravnica. Sve se, prema tvrdnjama svjedoka, odvijalo upravo na školskom igralištu, a u tom su se trenutku ondje navodno igrala i djeca koja su, čim su se začuli hici, počela bježati.

"Čuli smo nekoliko pucnjeva, a onda smo vidjeli djecu kako trče s igrališta i vrište. Nismo mogli vjerovati šta se događa", ispričao je jedan od svjedoka za "Jutarnji list".

U blizini škole nalazi se više kamera, što bi moglo pomoći policiji u rasvjetljavanju cijelog slučaja.

(Srna)