Par iz Beograda se vraćao sa svadbe, pa pištolj slučajno opalio u kolima: Oboje završili u Urgentnom

Autor mondo.ba
0

Ranjeni muškarac i žena prevezeni su vozilom hitne pomoći u Urgentni centar.

Bračni par ranjen u automobilu nakon što je oružje slučajno opalilo Izvor: Shutterstock

Muškarac (30) ranio je sebe i suprugu (25) nakon proslave, kada je pištolj nesrećnim slučajem opalio u njihovom automobilu u Beogradu.

Ranjavanje se dogodilo u noći između subote i nedjelje, oko ponoći, nakon proslave na kojoj je bračni par bio u Beogradu.

"U Urgentni centar u prvim satima u nedjelju primljen je muškarac sa prostrelnom ranom šake, ali i ženska osoba sa prostrelnom ranom na nozi. Ranjavanje se, navodno dogodilo nesrećnim slučajem", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Nesrećni slučaj dogodio se nakon proslave na kojoj je bračni par bio.

"Oni su krenuli kući kada je muškarac stavljao pištolj u kasetu automobila. U tom trenutku niko ne zna kako, ali pištolj je opalio. Metak je prošao kroz njegovu ruku i pogodio ženu u nogu koja je bila na mjestu vozača. Ona je zadobila prostrijelnu ranu potkoljenice i butine", rekao je sagovornik.

Ranjeni muškarac i žena prevezeni su vozilom hitne pomoći u Urgentni centar.

(Informer, Mondo)

