Protesti širom Srbije: Studenti, bajkeri i građani traže odgovornost vlasti (VIDEO)

Protesti širom Srbije: Studenti, bajkeri i građani traže odgovornost vlasti (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Večeras se širom Srbije održavaju protesti pod različitim sloganima i u različitim formama, a studenti u blokadi najavili su okupljanja pod sloganom “Večeras pucate po šavovima”.

Protesti u Srbiji Izvor: Fonet

Skupovi su zakazani u više od 30 gradova, među kojima su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Loznica, Šabac, Užice i Niš.

U Beogradu studenti protestuju kod zgrade Generalštaba, u kružnom toku kod Opštine Novi Beograd i na Autokomandi, dok u Novom Sadu okupljanje počinje u 19.45 ispred prostorija Bezbjednosno-informativne agencije (BIA). Skupovi su planirani i u manjim mjestima poput Šida, Kačareva, Ivanjice, Rume, Prokuplja i Stare Pazove.

Istovremeno, u Novom Sadu se održava i protest bajkera, koji su stigli iz Beograda da podrže kolegu Darka, pretučenog na prethodnom protestu 13. avgusta. Bajkeri nose majice sa natpisom “I ja sam Darko” i zajedno sa novosadskim kolegama protestuju ispred Policijske uprave Novi Sad, prošavši kroz Temerinsku ulicu.

Okupljeni građani, studenti i bajkeri ističu da žele da ukažu na nasilje, nepravilnosti i neodgovornost vlasti, te da izraze solidarnost i zahtjeve za bezbjednost i odgovornost nadležnih institucija.

(MONDO)

Srbija protesti Novi Sad Beograd

