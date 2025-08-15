Protesti širom Srbije: Studenti, bajkeri i građani traže odgovornost vlasti (VIDEO)

Večeras se širom Srbije održavaju protesti pod različitim sloganima i u različitim formama, a studenti u blokadi najavili su okupljanja pod sloganom “Večeras pucate po šavovima”.

Skupovi su zakazani u više od 30 gradova, među kojima su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Loznica, Šabac, Užice i Niš.

U Beogradu studenti protestuju kod zgrade Generalštaba, u kružnom toku kod Opštine Novi Beograd i na Autokomandi, dok u Novom Sadu okupljanje počinje u 19.45 ispred prostorija Bezbjednosno-informativne agencije (BIA). Skupovi su planirani i u manjim mjestima poput Šida, Kačareva, Ivanjice, Rume, Prokuplja i Stare Pazove.

Počeo je protest građana i studenata ispred zgrade Generalštaba, nema prisutne policije trenutnopic.twitter.com/rBBfIUwMx6 — Mašina (@MasinaRS)August 15, 2025

Istovremeno, u Novom Sadu se održava i protest bajkera, koji su stigli iz Beograda da podrže kolegu Darka, pretučenog na prethodnom protestu 13. avgusta. Bajkeri nose majice sa natpisom “I ja sam Darko” i zajedno sa novosadskim kolegama protestuju ispred Policijske uprave Novi Sad, prošavši kroz Temerinsku ulicu.

Novi Sad ❗️



Srce mi puno kad vidim ovu solidarnost ❗️❤️



Video: radio021pic.twitter.com/GZiz86f75S — Shonetin (@kaonikotinn)August 15, 2025

Okupljeni građani, studenti i bajkeri ističu da žele da ukažu na nasilje, nepravilnosti i neodgovornost vlasti, te da izraze solidarnost i zahtjeve za bezbjednost i odgovornost nadležnih institucija.

