"Ovo je viđeno u našoj zemlji prije 25 godina": Vučić o demonstracijama širom Srbije

Autor Aleksandar Blagić
0

Predsjednik Srbije gost je drugog Dnevnika na Radio-televiziji Srbije gdje govori o aktuelnoj društvenoj krizi i demonstracijama koje traju ove nedjelje u više gradova širom Srbije.

Vučić o demonstracijama u Srbiji Izvor: RTS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gost je Dnevnika na Radio-televiziji Srbije gde govori o svim važnim temama. I za večeras su najavljeni protesti u više od 30 gradova Srbije, a u četvrtak 14. avgusta su izbile demonstracije na ulicama Beograda, Novog Sada, Valjeva, Pančeva, Šapca i drugih gradova kada je bilo mnogo povređenih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i građana, a uhapšeno je 14 osoba.

"Ne mogu da budem zadovoljan ovim što imamo u zemlji, to utiče na svakog građanina. Imamo probleme svuda zbog ponašanja djela političke elite. Sve ovo je već viđeno i u našoj zemlji prije 25 godina, arapsko proljeće takođe... Svima je jasno ovde o čemu se radi.

Da pojednostavimo stvari: postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ali ne preko izbora. Kada smo im nudili to, onda nisu htjeli. To je neodgovorno i neozbiljno, nefer je prema građanima Srbije i neće se to desiti", započeo je predsjednik Srbije.

Potom je Vučić nastavio o demonstracijama koje se odvijaju prethodnih nekoliko dana širom Srbije. Spomenuo je napade na prostorije Srpske napredne stranke.

"Najvažnije je da se kaže šta se desilo prethodnih dana. Nismo imali dovoljno snaga tu prvu noć u Novom Sadu. Sinoć su sve pokazali, sve se svelo na motke, šipke, kamenice i uništavanje", nastavio je Vučić.

Otkrio je koliko napada je dosad izvršeno na prostorije Srpske napredne stranke. Spomenuo je i večerašnje proteste.

"Dosad je izvršeno 750 napada na prostorije SNS-a. Ja želim da sačuvam i tog dječaka iako je gađao policajce kamenicama. Ne znam da li će biti napada i večeras", istakao je predsjednik Srbije.

(MONDO)

Aleksandar Vučić protesti Srbija

