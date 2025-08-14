Haos u Novom Sadu: Sukobi, uništena vozila i potegnut pištolj (FOTO/VIDEO)

U Novom Sadu je sinoć došlo do ozbiljnih sukoba između pristalica Srpske napredne stranke i građana okupljenih na protestu, što je rezultiralo povredama, materijalnom štetom i opštom napetošću.

Izvor: Fonet

Sukobi su se odigrali ispred stranačkih prostorija u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru oslobođenja.

Prema izvještajima medija, ispaljivana su pirotehnička sredstva iz pravca prostorija SNS-a, dok su građani uzvraćali raznim predmetima, oštećujući fasadu i prozore. Značajna materijalna šteta nanijeta je i velikom broju parkiranih vozila iza prostorija SNS-a, kojima su polupana stakla, ulubljena karoserija i odvaljeni dijelovi.

Kako saznaje portal 021, razlupana su sva vozila koja nisu imala tablice.

Slični incidenti su zabilježeni i u Ulici Branimira Ćosića.

Jedan od najozbiljnijih incidenata bila je pojava muškarca koji je potegao pištolj, a čije su fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je riječ o zastavniku Vojske Srbije Vladimiru Brkušaninu, koji je bio na službenoj dužnosti obezbjeđenja lica.

To je sve što treba da znate o njima!pic.twitter.com/kBIGRdW7jg — FTN SE BUDI (@ftn_se_budi)August 13, 2025

Dačić je negirao da je muškarac povezan s pristalicama SNS-a, naglasivši da je pištolj potegao u samoodbrani kako bi se "izbjegli ljudski gubici".

Na ulicama su viđene i grupe "batinaša" naoružanih letvama i palicama, koji su napali građane u Stražilovskoj ulici. Uprkos haotičnoj situaciji, prisustvo policije tokom većeg dijela večeri bilo je nedovoljno, što je izazvalo dodatne kritike.

Ministar Dačić je najavio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova održati konferenciju za novinare u četvrtak u 11 časova kako bi se rasvetlili svi detalji i identifikovale osobe koje su učestvovale u napadima na policiju i sprovodile nasilje. Povrijeđeno je desetine ljudi.

Grupe građana protestovale su i u Beogradu na nekoliko lokacija Nišu, Kragujevcu, Pančevu, Kruševcu, Čačku, Smederevu, Gornjem Milanovcu...

(Mondo)