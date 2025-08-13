Tenzije na ulicama Novog Sada: Sukob demonstranata i pristalica SNS-a, povrijeđen policajac

U Stražilovskoj ulici u Novom Sadu došlo je do sukoba između učesnika protesta i pristalica Srpske napredne stranke. Incident se dogodio ispred prostorija SNS-a, a situacija je eskalirala upotrebom sile sa obje strane.

Prema izvještaju portala 021.rs, pristalice SNS-a su gađale okupljene građane vatrometom, dok su demonstranti razbili stakla na prozorima prostorija stranke. Isti portal navodi da se čuju brojne detonacije.

Na licu mjesta se nalazi i Žandarmerija u vozilima.

RTS javlja da su građani i studenti tokom protestne šetnje krenuli prema jednoj od prostorija SNS-a, gdje su ih dočekale pristalice ove stranke, koji su se, istovremeno, okupili kako bi branili taj objekat.

Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su se pristalice SNS-a okupile ispred svoje kuće da bi pokazali svim ljudima da čuvaju i zaštite svoje i ne diraju ničiju decu, zgrade i domove.

Grupe građana protestuju i u Beogradu na nekoliko lokacija Nišu, Pančevu, Kruševcu, Čačku, Smederevu, Gornjem Milanovcu...

MUP: Povrijeđen policajac

U napadu protestanata na prostorije Srpske napredne stranke, večeras, u Stražilovskoj ulici, povrijeđen je policijski službenik Policijske uprave u Novom Sadu.

"Posle neprijavljenog javnog okupljanja u Kampusu novosadskog Univerziteta, učesnici su, u Stražilovskoj, gađali topovskim udarima i bakljama prostorije SNS", saopštio je MUP.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje, kako bi očuvali imovinu, bezbjednost građana i javni red i mir na području Novog Sada, navedeno je.

