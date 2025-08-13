logo
"Povrijeđeno je više od 70 osoba": Direktor policije o sukobima u Vrbasu i Bačkoj Palanci

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Upitan da li je bilo primjene sile od strane policije Vasiljević kaže da je policija samo potiskivala i razdvajala dvije grupe.

Sukom građana i policije u Vrbasu i Bačkoj palanci Izvor: RTS/Screenshot

Sinoć je u Vrbasu i Bačkoj Palanci došla do nenajavljenog okupljanja građana koji su išli ka prostorijama SNS-a sa namjerom da se sukobe sa stranačkim pristalicama, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević.

"Policija je imala najave o okupljanjima, ali smo mislili da će ona proći bez sukoba. Okupljeni su se uputili ka prostorijama SNS-a ispred kojih se okupilo i više stotina stranačkih pristalica. Mora jasno da se kaže da nisu pristalice SNS-a išli negdje da nekoga napadaju, već su bili ispred prostorija svoje stranke. Suština je da su se i u Vrbasu i u Bačkoj Palanci okupili građani sa očiglednom namjerom da se sukobe sa pristalicama SNS-a", rekao je u razgovoru za RTS direktor policije.

Prema riječima Vasiljevića samo u Vrbasu je provređeno 16 policajaca, a u zdravstvene ustanove javilo se i 52 građana.

"Rezultat je da imamo 70 povređenih. Policija je u toku noći i jutra privela više lica, situacija u Vrbasu se tek jutros smirila kada je oko 6 sati došlo do razilaženja. Bilo je okupljanja i u Kragujevcu, Nišu, Beogradu. Mi nismo štitili jednu grupu već smo štitili javni red i mir, nismo dozvolili sukob građana", ističe Vasiljević.

Upitan da li je bilo primjene sile od strane policije Vasiljević kaže da je policija samo potiskivala i razdvajala dvije grupe.

"Bilo je potiskivanja simpatizera SNS-a i onih koji su došli da napadaju simpatizere SNS-a. Bilo je pokušaja napada i u Beogradu u Njegoševoj ulici. Morate da znate da je teško naći mjeru i obezbijediti da ne dođe do sukoba u urbanim sredinama. Pri tom imate i najavljene događaje koje su za policiju bezbjednosno značajne, od utakmica do dolazaka stranih zvaničnika", objašnjava Vasiljević.

Direktor policije kaže da imaju ogroman broj nenajavljenih skupova, bez organizatora i da policija nema sa kim da razgovara.

"Policija poziva građane da poštuju javni red i mir, da se ne sukobljavaju i ne traže krivca u nekom drugom. Moraju se poštovati zakoni ove zemlje, i policija neće dozvoliti sukobe i napade na bilo koga", rekao je u razgovoru za RTS direktor policije Dragan Vasiljević.

(RTS/MONDO)

