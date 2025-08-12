Uhapšen piroman s Kosova koji je izazvao požar u Crnoj Gori

Muškarac S. L. (38) sa Kosova uhapšen je u Baru zbog sumnje da je jutros u naselju Zaljevo izazvao požar na niskom rastinju koji se ubrzo otrgao kontroli, nakon čega je pobjegao.
Muškarac, za koga je navedeno da je "državljanin samoproglašenog Kosova", osumnjičen je da je oko 7.00 časova u naselju Zaljevo kod Bara zapalio bakarne kablove na zemlji, čime je izazvao požar i nakon toga pobjegao.
Požar je prijavljen, a policija je u kratkom roku identifikovan i pronašla osumnjičenog, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Na teret mu se stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na dalju nadležnost tužilaštvu.
Požare na području opštine Bar od juče gase lokalni vatrogasci, kao i kanader iz Hrvatske koji je od jutros na požarištima.
(Srna)