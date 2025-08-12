logo
Uhapšen piroman s Kosova koji je izazvao požar u Crnoj Gori

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Muškarac S. L. (38) sa Kosova uhapšen je u Baru zbog sumnje da je jutros u naselju Zaljevo izazvao požar na niskom rastinju koji se ubrzo otrgao kontroli, nakon čega je pobjegao.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Muškarac, za koga je navedeno da je "državljanin samoproglašenog Kosova", osumnjičen je da je oko 7.00 časova u naselju Zaljevo kod Bara zapalio bakarne kablove na zemlji, čime je izazvao požar i nakon toga pobjegao.

Požar je prijavljen, a policija je u kratkom roku identifikovan i pronašla osumnjičenog, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Na teret mu se stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na dalju nadležnost tužilaštvu.

Požare na području opštine Bar od juče gase lokalni vatrogasci, kao i kanader iz Hrvatske koji je od jutros na požarištima.

(Srna)

