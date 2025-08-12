Stradao pripadnik Vojske Crne Gore, drugi teško povrijeđen: Tragedija tokom gašenja požara, prevrnula se cisterna

Informacija je potvrđena iz Ministarstva odbrane.

Četrdesetjednogodišnji pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a drugi je teško povrijeđen u prevrtanju vojne cisterne sa vodom u rejonu Kuča. Povrijeđeni vojnik transportovan je u Klinički centar Crne Gore.

"Jedan pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a drugi je zadobio teške tjelesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča", saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula.

"Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće", saopšteno je iz Ministarstva odbrane, prenose Vijesti.

Načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Miodrag Vuksanović, po saznanju o nesreći došao je na lice mjesta.

Podsjećamo, požari u Crnoj Gori i dalje ne jenjavaju, a aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici.

Sinoć je posebno dramatično bilo u Piperima i Rogamima, gdje je vatra došla do stambenih zona. Evakuisano je nekoliko porodica; povrijeđenih nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Gust dim nadvio se nad više naselja u Podgorici, a na pojedinim lokacijama, poput područja oko Komanskog mosta, zabilježene su i eksplozije plinskih boca. Policija je blokirala prilaze najugroženijim zonama i preusmjerava saobraćaj.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović saopštio je da, uprkos teškim uslovima na terenu i konstantnom vetru, do jutros nijedan stambeni objekat nije izgorio.