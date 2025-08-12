Napeto u Novom Pazaru: Studenti blokirali sud tražeći puštanje uhapšenih mladića, intervenisala policija (VIDEO)

Studenti Državnog univerziteta u blokadi i građani blokirali su jutros ulaze u zgradu pravosudnih organa u Novom Pazaru tražeći da se iz pritvora puste mladići uhapšeni osumnjičeni za napad na policiju, 29. jula.
Oni su se okupili ispred tog objekta pre sedam sati, pokušavajući da spriječe ulazak zaposlenih u sudovima i tužilaštvima u zgradu, ispred koje su bili i pripadnici policije.
U jednom trenutku, policija je omogućila zaposlenima da uđu kroz sporedni ulaz, koji se koristi za dovođenje osumnjičenih i okrivljenih na saslušanja i suđenja, što je izazvalo koškanje okupljenih i policije.
Par građana i studenata tom prilikom je zadobilo lakše povrede.
Situacija se ubrzo primirila, a prema nezvaničnim informacijama, u toku je odlučivanje o ukidanju pritvora dvojici mladića uhapšenih zbog sumnje da su napali policiju tokom incidenata ispred Državnog univerziteta, 29. jula.
Oni su uhapšeni sa još osmoricom muškaraca koji su u međuvremenu pušteni da se brane sa slobode.
Do incidenata ispred Državnog univerziteta došlo je nakon upada privatnog obezbjeđenja koje je, u pratnji dijela rukovodstva i zaposlenih te visokoškolske ustanove, sa Univerziteta izbacilo studente koji su ga držali u blokadi.
To je izazvalo okupljanje građana ispred Univerziteta, a potom i sukobe sa policijom.