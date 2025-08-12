logo
Napeto u Novom Pazaru: Studenti blokirali sud tražeći puštanje uhapšenih mladića, intervenisala policija (VIDEO)

Napeto u Novom Pazaru: Studenti blokirali sud tražeći puštanje uhapšenih mladića, intervenisala policija (VIDEO)

Autor mondo.ba
0

Studenti Državnog univerziteta u blokadi i građani blokirali su jutros ulaze u zgradu pravosudnih organa u Novom Pazaru tražeći da se iz pritvora puste mladići uhapšeni osumnjičeni za napad na policiju, 29. jula.

novi pazar.JPG Izvor: Radio Sto Plus

Oni su se okupili ispred tog objekta pre sedam sati, pokušavajući da spriječe ulazak zaposlenih u sudovima i tužilaštvima u zgradu, ispred koje su bili i pripadnici policije.

U jednom trenutku, policija je omogućila zaposlenima da uđu kroz sporedni ulaz, koji se koristi za dovođenje osumnjičenih i okrivljenih na saslušanja i suđenja, što je izazvalo koškanje okupljenih i policije.

Par građana i studenata tom prilikom je zadobilo lakše povrede.

Situacija se ubrzo primirila, a prema nezvaničnim informacijama, u toku je odlučivanje o ukidanju pritvora dvojici mladića uhapšenih zbog sumnje da su napali policiju tokom incidenata ispred Državnog univerziteta, 29. jula.

Oni su uhapšeni sa još osmoricom muškaraca koji su u međuvremenu pušteni da se brane sa slobode.

Do incidenata ispred Državnog univerziteta došlo je nakon upada privatnog obezbjeđenja koje je, u pratnji dijela rukovodstva i zaposlenih te visokoškolske ustanove, sa Univerziteta izbacilo studente koji su ga držali u blokadi.

To je izazvalo okupljanje građana ispred Univerziteta, a potom i sukobe sa policijom.

(Radio Sto Plus)

Novi Pazar studenti protest Srbija

