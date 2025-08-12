Šta smijete unijeti u Srbiju bez carine? Sve što treba da znate prije prelaska granice

Pri ulasku u svaku državu važno je znati carinska pravila kako biste izbjegli neprijatna iznenađenja. Pročitajte koje su granice za unos robe bez plaćanja dažbina i kako se postupak carinjenja sprovodi u Srbiji.

Kada dilazite iz inostranstva, važno je da znate pravila o unosu robe u Srbiju, kako biste izbjegli neprijatnosti na granici.

Svaki putnik ima pravo da unese robu za ličnu upotrebu u vrednosti do 100 evra, i to bez plaćanja carine i PDV-a.

Ova pogodnost važi po osobi, ali se ne može sabirati - dakle, ako vas je više u vozilu, ne možete "podijeliti" vrednost jedne skuplje stvari (na primjer, bicikla od 300 evra) da biste izbjegli dažbine.

Roba do 3.000 evra - skraćeni postupak

Ako je vrijednost robe iznad 100, a ispod 3.000 evra, primjenjuje se skraćeni carinski postupak direktno na graničnom prelazu.

Carina se obračunava tako što se na cijenu robe dodaje 10% carine, pa na to ukupno još 20% PDV-a. Ovaj model najčešće koriste putnici koji kupuju robu za ličnu upotrebu ili kao poklon, a ne za dalju prodaju.

Roba preko 3.000 evra - redovan carinski postupak

Za robu čija je vrijednost veća od 3.000 evra, potrebno je sprovesti potpuni carinski postupak. On se može primijeniti i dobrovoljno, posebno ako imate dokumentaciju koja potvrđuje preferencijalno poreklo robe (npr. iz EU, CEFTA ili EFTA zemalja).

U takvim slučajevima možete biti oslobođeni plaćanja carine, ali PDV se i dalje plaća, osim u izuzetnim situacijama predviđenim zakonom.

Neophodni dokumenti za oslobađanje od carine su obrazac EUR.1 ili izjava izvoznika na fakturi.

Imate pravo na žalbu

Ako se ne slažete sa iznosom dažbina koje su vam obračunate, možete podnijeti zahtjev za povraćaj sredstava nadležnoj carinarnici. Važno je da jasno obrazložite razloge neslaganja i priložite dokumentaciju.

Takođe, ako ne želite da platite dažbine odmah na granici, možete zatražiti tranzitnu deklaraciju - roba se tada upućuje do unutrašnje carinarnice gdje se sprovodi standardni postupak.

Šta je sa ličnim stvarima?

Lične stvari koje nosite sa sobom (ili ste ih predali prevozniku), poput odjeće, obuće, laptopa, sata, fotoaparata itd, oslobođene su plaćanja carine, pod uslovom da su korišćene i da nisu namijenjene prodaji. Ne morate ih prijavljivati.

Kada carina posumnja na komercijalnu namjenu

Ako nosite veći broj istih artikala, robu sa originalnim etiketama, ambalažom ili fakturama, carinski službenik može posumnjati da roba nije za ličnu upotrebu.

U tom slučaju, mogu vas preusmjeriti kroz crveni prolaz, zatražiti dodatna objašnjenja, naplatu dažbina ili čak privremeno zadržati robu dok se njen status ne razjasni.

Pravila važe za sve

Bez obzira da li ste državljanin Srbije, stranac ili povratnik iz inostranstva, carinska pravila su ista za sve. Svi putnici podležu istim ograničenjima i postupcima prilikom unosa robe.

