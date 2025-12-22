Ponovo iza rešetaka: Uhapšen bivši ministar poljoprivrede Crne Gore

Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutin Simović uhapšen je jutros u Nikšiću po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Izvor: Printscreen/Youtube/Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore

Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutin Simović uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Simović je uhapšen jutros u Nikšiću, ali za sada nema podataka koja je istraga u pitanju i šta se bivšem ministru stavlja na teret.

Nekadašnji prvi čovjek resora poljoprivrede hapšen je i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako vjeruje Specijalno državno tužilaštvo (SDT), pričinjena šteta državi od 300.000 evra.

Istraga je tada otvorena i protiv još jednog bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića kao i protiv bivšeg državnog sekretara Nemanje Katnića, prenijele su Vijesti.

Milutin Simović bio je od 2016. do 2020. godine ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsednik Vlade u vrijeme dok je premijer bio Duško Marković.

Nedavno je svjedočio u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja bivšem ministru Petru Ivanoviću, protiv kojeg se vodi sudski proces u drugom predmetu oko nenamjenskog trošenja 23 miliona evra kredita iz Abu Dabi fonda.