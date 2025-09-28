Drama u Budvi, Bosanac napao i vrijeđao policajce

Bosanac je uhapšen u Crnoj Gori zbog vrijeđanja policajaca.

Državljanin Bosne i Hercegovine A.K. (37) proglašen je krivim i u hitnom postupku je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 1.500 evra jer je danas ispred jednog ugostiteljskog objekta u Budvi vrijeđao policajce dok su ga legitimisali. Uhapšen je i osuđen u hitnom postupku.

"On je njima uputio riječi: 'Šta vi hoćete p...e jedne, j....u vam mater, ne znate vi ko sam ja, za ovo ćete u Strazbur, evo vam p...e jedne hapiste me'. Sa omalovažavanjem je nastavio i na službenom parkingu Stanice policije na način što im je uputio reči: 'P...e jedne, j...m vam majku, zapamtićete me za ovo, do Strazbura ću sa vama, nećete vi mene određivati kako ću ja sa mojom ženom da postupam, ja sam za nju bog i batina", saopštio je Sud za prekršaje u Budvi.

(RINA/MONDO)