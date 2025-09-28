Ministarka turizma Crne Gore teško povrijeđena u udesu (Foto)

Ministarka turizma Crne Gore teško je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi.

Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kortić zadobila je teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas kod Dragalja u Crnoj Gori, pišu "Vijesti". U udesu su učestvovala još dva vozila, dok je druga povrijeđena osoba S.Č. zadobila lakše povrede.

"Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić teško je povređena u udesu koji se u 14,45 časova dogodio na magistralnom putu od mjesta Dragalj na Grahovu ka Risnu. Kordić je bila saputnica u vozilu Ministarstva turizma kojim je upravljao vozač tog Ministarstva. Osim Kordić, još jedna osoba ženskog pola S.Č, koja se nalazila u drugom vozilu, je zadobila povrede u saobraćajnoj nezgodi.

Kordić je smještena u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru. Lice S.Č, je zadobilo lakše telesne povrede i smješteno je u Specijalnoj bolnici 'Vaso Ćuković' u Risnu. Kordićeva se nalazila na mestu suvozača u službenom “mercedesu”. Službeni automobil sudario se sa još dva vozila na putnom pravcu, posle tunela, na pravini puta u mjestu Dragalj", navodi se u saopštenju Uprave policije.

