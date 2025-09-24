logo
Dvostruko ubistvo na Cetinju: Sumnja se na nastavak obračuna kriminalnih klanova

Ubistvo se dogodilo u selu Ugnji.

Dvostruko ubistvo na Cetinju Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Dvije osobe ubijene su na Cetinju, navodno u nastavku obračuna kriminalnih klanova. Likvidirani su S.B. i A.I. navodni pripadnici škaljarskog klana.

Prema jednom od izvora, oni su ubijeni u selu Ugnji. Kako je saopšteno iz policije, Belada i Ivanović su pronađeni oko 15.45 mrtvi u automobilu koji je bio parkiran na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od puta Cetinje - Budva.

"Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbjednosti 'Centar'. Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mjesta.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji rukovodi uviđajem po čijem nalogu će se preduzimati dalje policijske mjere i radnje. Uprava policije će o rezultatima blagovremeno obavještavati javnost", navodi se u saopštenju policije.

(Vijesti, Mondo)

