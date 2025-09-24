logo
Otkriveno ko su škaljarci ubijeni na Cetinju: Pronađeni mrtvi u automobilu

Otkriveno ko su škaljarci ubijeni na Cetinju: Pronađeni mrtvi u automobilu

0

Prema jednom od izvora, oni su ubijeni u selu Ugnji.

Ko je ubijen na Cetinju Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Dvije osobe ubijene su danas u pucnjavi na putnom pravcu Budva - Cetinje. Likvidirani su Stefan Belada i Andrija Ivanović, navodni pripadnici škaljarskog klana.

Prema jednom od izvora, oni su ubijeni u selu Ugnji.

Kako je saopšteno iz policije, Belada i Ivanović su pronađeni oko 15.45 mrtvi u automobilu koji je bio parkiran na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od puta Cetinje - Budva.

Podsjetimo, prije nekoliko nedjelja Cetinjanin Stefan Belada (48) je bio meta napada dok je upravljao motociklom, od ranije je poznat policiji i dovodi se u vezu sa "škaljarskim klanom". Tom prilikom ranjena je njegova djevojka T.S, prenose Vijesti.

(Vijesti, Mondo)

Crna Gora ubistvo Škaljarci Škaljarski klan

