Uhapšen član kavačkog klana: Osumnjičeni se skrivao uz podršku saradnika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore uhapsili su večeras na području Zete, poslije višemjesečne potrage i operativnog rada, člana kavačkog klana čiji su inicijali A.V. (37).
Uhapšeni muškarac član je jedne organizovane kriminalne grupe za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog kriminalnog udruživanja, saopšteno je iz MUP-a.
U saopštenju se navodi da je crnogorska Uprava policije identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku A.V. za skrivanje i kretanje.
Kako je navedeno, Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima i nastavlja sa radnjama u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.
Crnogorski mediji prenose da je uhapšen Aleksandar Vukićević, osumnjičeni član kavačkog klana.