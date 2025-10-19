logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen član kavačkog klana: Osumnjičeni se skrivao uz podršku saradnika

Uhapšen član kavačkog klana: Osumnjičeni se skrivao uz podršku saradnika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore uhapsili su večeras na području Zete, poslije višemjesečne potrage i operativnog rada, člana kavačkog klana čiji su inicijali A.V. (37).

Uhapšen Aleksandar Vukićević, osumnjičeni član kavačkog klana Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Uhapšeni muškarac član je jedne organizovane kriminalne grupe za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog kriminalnog udruživanja, saopšteno je iz MUP-a.

U saopštenju se navodi da je crnogorska Uprava policije identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku A.V. za skrivanje i kretanje.

Kako je navedeno, Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima i nastavlja sa radnjama u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.

Crnogorski mediji prenose da je uhapšen Aleksandar Vukićević, osumnjičeni član kavačkog klana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kavački klan hapšenje Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ