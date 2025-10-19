Uhapšen član kavačkog klana: Osumnjičeni se skrivao uz podršku saradnika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore uhapsili su večeras na području Zete, poslije višemjesečne potrage i operativnog rada, člana kavačkog klana čiji su inicijali A.V. (37).

Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Uhapšeni muškarac član je jedne organizovane kriminalne grupe za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog kriminalnog udruživanja, saopšteno je iz MUP-a.

U saopštenju se navodi da je crnogorska Uprava policije identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku A.V. za skrivanje i kretanje.

Kako je navedeno, Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima i nastavlja sa radnjama u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.

Crnogorski mediji prenose da je uhapšen Aleksandar Vukićević, osumnjičeni član kavačkog klana.