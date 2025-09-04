logo
Čitaoci reporteri

Nova optužnica protiv Zvicerove kriminalne grupe: Švercovali kokain od Crne Gore i Srbije do Arube

Autor Mihajlo Sfera
Tužilaštvo je podnijelo novu optužnicu protiv odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, Ljuba Milovića i još devet osoba zbog osnivanja kriminalne organizacije, šverca kokaina, pranja novca i mita u Crnoj Gori, Srbiji, Holandiji i Arubi.

Nova optužnica protiv Zvicerove kriminalne grupe: Švercovali kokain od Crne Gore i Srbije do Arube Izvor: Interpol/Printscreen

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici novu optužnicu protiv odbjeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, bivšeg policajca Ljuba Milovića i još devetoro okrivljenih, zbog osnivanja kriminalne organizacije, šverca narkotika, pranja novca i zloupotrebe službenog položaja.

Prema optužnici SDT-a, ova kriminalna grupa je od kraja 2018. do druge polovine 2022. godine organizovala šverc kokaina u Crnoj Gori, Holandiji, Srbiji i Arubi.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) saopštilo je da je optužnica podnijeta protiv Radoja Zvicera, ali i protiv R.R., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R. i G.S.

Prema saopštenju SDT-a: protiv R.Z., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K. i B.R. podignuta je optužnica za stvaranje kriminalne organizacije; protiv R.Z., S.K., Lj.M., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K. i G.S. za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga; protiv R.R. za pranje novca i za dva krivična djela davanje mita; protiv M.K. za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i za dva krivična djela primanje mita.

Sva krivična djela izvršena su u periodu od kraja 2018. do druge polovine 2022. godine, u Crnoj Gori, Srbiji, Holandiji i Arubi.

 (MONDO/Vijesti)

Tagovi

kavački klan Radoje Zvicer

