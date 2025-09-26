"Rat koji je krenuo do istrebljenja": Bezbjednosne službe nemoćne pred ozloglašenim klanovima?

Sukob Škaljarskog i Kavačkog kriminalnog klana karakterišu likvidacije, otmice i zločini izvršeni u velikom broju država širom svijeta.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Zorana Jevitić/Kurir/Dado Đilas/Matt Gush/Shutterstock/MUP Crne Gore

Rat crnogorskih klanova iz serija likvidacija u podzemlju nastavljeni su juče dvostrukim ubistvom u blizini Cetinja. Dva ozloglašena kriminalna klana dobili su nazive po dva Kotorska naselja, Kavač u kojem živi oko 800 i Škaljari u kojem živi oko 3500 stanovnika.

"Taj rat traje već nešto više od 10 godina. Stradalo je po nekim proračunima skoro stotinu ljudi", naglasio je Marko Vešović, novinar.

Izvor: Kurir

Organizovane kriminalne grupe za ubistva najčešće regrutuju mladiće starosti od 18 do 25 godina.

"Ono što je frapantno je suma novca za koje ti klanovi angažuju mlade ljude koji vrše likvidacije za sumu od par hiljada eura do desetina hiljada evra, zaista je ljudski život došao u bescijenje kada su u pitanju ovakvi klanovi", istakao je dr Ivan Pekić, stručnjak za bezbjednost.

Izvor: Privatna arhiva

U pitanju je jedini aktivan rat dva kriminalna klana na ovom nivou koji je aktivan u Evropi i traje više od deset godina. Dva kriminalna klana veoma su moćna i posjeduju veliki količinu gotovog novca koji investiraju u legalne i nelegalne poslove.

"Organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori imaju daleko veći i moćniji budžet, možda dva do tri puta koji je više od milijardu evra", dodao je Pekić.

Pojedine kriminalne grupe treba proglasiti terorističkim organizacijama, doktor Pekić ocjenjuje da Crna Gora nema trenutno zakonsku osnovu za taj korak:

"Mislim da bi definitivno trebalo ići korak po korak, prvenstvenoi donijeti zakon o terorizmu pa tek onda razmišljati o ovom ozbiljnom koraku", dodao je on.

Izvor: MUP Slovenije

"Predviđanja nisu baš sjajna prvo zbog finansijske i organizacione moći kriminalnihklanova, ali mislim da će se država izboriti sda tim problemom protiv organizovanog kriminala i da će taj problem biti riješen jer je to važno za stabilnost u regionu i naravno za evropske ambicije Crne Gore", rekao je Vešović.

"To je rat koji je krenuo do istrebljenja. Apsolutno smatram da posebno službe bezbjednosti moraju biti superiornije, a na to mora da misli Vlada kako bi uložila novac u te službe kako bi one mogle da se bore protiv ovako moćnih klanova", dodao je dr Pekić.

Izvor: Privatna ahiva

U Crnoj Gori je 2024. godine detektovano 11 organizovanih kriminalnih grupa, navodi se u zvaničnom dokumentu Vlade Crne Gore. U tim klanovima angažovano je između 600 i 700 ljudi.

(Pink/MONDO)