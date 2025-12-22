logo
Tramp o raciji FBI-ja: "Melanija pegla svoje gaćice, a oni su ih razbacali svuda!"

Tramp o raciji FBI-ja: "Melanija pegla svoje gaćice, a oni su ih razbacali svuda!"

Izvor mondo.rs
Američki predsjednik Donald Tramp skrenuo je sa teme ekonomije tokom govora u Sjevernoj Karolini i izazvao pažnju javnosti kada je, govoreći o raciji FBI-ja u Mar-a-Lagu, detaljno opisivao kako su agenti pretraživali fioke sa donjim vešom njegove supruge Melanije Tramp.

Donald Tramp pričao o gaćicama Melanije Tramp Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp iznenadio je publiku tokom govora u Sjevernoj Karolini u petak, skrenuvši sa teme ekonomije kako bi oštro kritikovao raciju FBI-ja na njegovom privatnom imanju Mar-a-Lago 2022. godine. Tramp je raciju nazvao "nezakonitom i odvratnom", napominjući da su agenti pretražili fioku sa donjim vešom prve dame Melanije Tramp.

Racija u Mar-a-Lagu, sprovedena u avgustu 2022. godine, dio je federalne istrage o Trampovom rukovanju povjerljivim dokumentima nakon što je napustio Bijelu kuću 2021. godine.

Bivši specijalni tužilac Džek Smit, koji je vodio istragu, nedavno je rekao da je njegov tim prikupio "snažne dokaze" da je Tramp prekršio zakon zadržavanjem osetljivih materijala. Tokom govora Tramp je opisao raciju, tvrdeći da su agenti FBI-ja upali u privatne prostore njegove porodice.

"Ove životinje su pokušavale da me napadnu u Mar-a-Lagu. Ušli su u ormar moje žene i pretražili njene fioke. Njeno donje rublje, ponekad zvano gaćicama, je savršeno presavijeno. Ona je toliko pedantna da je to prelijepo. Mislim da ga čak i pegla", rekao je Tramp.

Tramp je, uz smijeh publike, nastavio je da opisuje kako je po povratku kući zatekao fioke u neredu. "Bilo je svuda. Melanija je bila užasnuta. Ovi nasilnici su odvratni i ne smijemo dozvoliti da se izvuku sa ovim", rekao je, dodajući da su agenti pretražili i sobu njegovog sina, izazivajući aplauz i ovacije publike.

Predsjednik je takođe naglasio da ima "sve dokaze" o nepravilnostima tokom racije i pozvao na akciju, iako nije precizirao šta preduzima. Dvije federalne istrage protiv Trampa, pokrenute pod administracijom bivšeg predsjednika Džoa Bajdena, odnose se na rukovanje poverljivim dokumentima i pokušaje poništavanja rezultata izbora iz 2020. godine.

Tagovi

Donald Tramp Melanija Tramp

