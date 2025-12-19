logo
Tramp ne isključuje mogućnost rata s Venecuelom: Najavio nove zapljene tankera

Autor Haris Krhalić
Donald Tramp izjavio da rat s Venecuelom nije isključen.

Tramp ne isključuje mogućnost rata s Venecuelom Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da mogućnost rata s Venecuelom ostaje otvorena. U telefonskom intervjuu za NBC Njuz, Tramp je poručio da ne odbacuje vojnu opciju.

„Ne isključujem to“, rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje o mogućem sukobu s ovom južnoameričkom državom.

Američki predsjednik najavio je i nove zapljene naftnih tankera u blizini venecuelanskih voda. Podsjetio je da su SAD prošle sedmice već zaplijenile jedan tanker koji je bio pod sankcijama, te poručio da će slične akcije biti nastavljene.

„Ako su dovoljno neodgovorni da isplove, završiće u jednoj od naših luka“, izjavio je Tramp.

Jačanje pritiska na Madurovu vlast

Tramp je ranije naredio blokadu svih sankcionisanih tankera koji ulaze ili izlaze iz Venecuele, čime je Vašington dodatno pojačao pritisak na vladu predsjednika Nikolasa Madura. Glavna meta ovih mjera je venecuelanska naftna industrija, ključni izvor prihoda države.

Vlada u Karakasu oštro je reagovala, odbacujući Trampove izjave i nazivajući ih neprihvatljivom prijetnjom.

Prema dostupnim informacijama, američka kampanja pritiska uključivala je i pojačano vojno prisustvo u regionu, kao i niz vojnih udara na brodove u Pacifiku i Karipskom moru, u blizini Venecuele. U tim akcijama, prema navodima, poginulo je najmanje 90 ljudi.

Tramp je ranije spominjao i mogućnost kopnenih vojnih operacija, ali u posljednjem intervjuu nije iznosio detalje. Na pitanje da li je krajnji cilj SAD-a smjena Madura, Tramp nije dao direktan odgovor.

„On tačno zna šta ja želim“, rekao je američki predsjednik.

Maduro, s druge strane, tvrdi da su američke mjere usmjerene na njegovo svrgavanje i preuzimanje kontrole nad venecuelanskim naftnim resursima, koji se smatraju najvećima na svijetu.

