Tramp najavio novi rat, a Maduro haos i pakao: Najveće američko vojno raspoređivanje u regionu od invazije na Panamu 2

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
2

SAD su rasporedile nosač aviona USS "Džerald Ford" i oko 15.000 vojnika u dometu Venecuele, što predstavlja najveće američko vojno prisustvo u regionu od invazije na Panamu 1989. godine.

Venecuela reagovala na Trampovu izjavu Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL/AFP POOL

Venecuela je ljutito reagovala na izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da vazdušni prostor oko zemlje treba smatrati zatvorenim.

Ministarstvo spoljnih poslova zemlje nazvalo je Trampove komentare "još jednom ekstravagantnom, nezakonitom i neopravdanom agresijom protiv venecuelanskog naroda".

SAD nemaju zakonsko ovlašćenje da zatvore vazdušni prostor druge zemlje, a venecuelanska izjava optužuje Trampa za "kolonijalističku prijetnju", piše BBC.

SAD su pojačale svoje vojno prisustvo u tom području i izvršile najmanje 21 napad na brodove za koje tvrde da su prevozili drogu, usmrtivši više od 80 ljudi. Nisu pružile nikakve dokaze, a predsjednik Venecuele Nikolas Maduro kaže da su potezi SAD pokušaj njegovog svrgavanja.

Tramp je napisao na Truth Social: "Svim avio-kompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima, molim vas da smatrate VAZDUŠNI PROSTOR IZNAD I OKO VENECUELE POTPUNO ZATVORENIM."

Dok Tramp pojačava svoje prijetnje, neki demokratski i republikanski članovi Kongresa SAD izrazili su bijes što nije zatražio zakonodavno odobrenje.

"Trampove nepromišljene akcije prema Venecueli guraju Ameriku sve bliže i bliže još jednom skupom spoljnom ratu. Prema našem Ustavu, Kongres ima isključivo pravo da objavi rat", izjavio je vodeći demokratski senator Čak Šumer.

Republikanska poslanica Mardžori Tejlor Grin, donedavno bliska Trampova saveznica, rekla je: "Podsjećam vas, Kongres ima isključivo pravo da objavi rat."

Trampovi komentari dolaze samo nekoliko dana nakon što je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) upozorila avio-kompanije na "povećanu vojnu aktivnost u i oko Venecuele", što je dovelo do toga da nekoliko velikih avio-kompanija obustavi letove tamo. Karakas im je potom oduzeo prava na polijetanje i slijetanje.

Ministarstvo spoljnih poslova Venecuele pozvalo je u subotu "međunarodnu zajednicu, suverene vlade svijeta, UN i relevantne multilateralne organizacije da odlučno osude ovaj nemoralni čin agresije".

Istog dana, venecuelanska vojska je izvela vježbe duž priobalnih područja, a državna televizija je prikazivala manevre sa protivavionskim oružjem i drugom artiljerijom.

SAD su rasporedile najveći nosač aviona na svijetu, USS Džerald Ford, i oko 15.000 vojnika u dometu napada na Venecuelu.

Insistirao je da je raspoređivanje - najveće od strane SAD u regionu od invazije na Panamu 1989. godine - imalo za cilj borbu protiv trgovine drogom.

Tramp je u četvrtak upozorio da će američki napori da zaustave trgovinu drogom u Venecueli "kopnenim putem" početi "vrlo brzo".

Venecuelanska vlada vjeruje da je cilj SAD da svrgnu ljevičarskog Madura, čiji je ponovni izbor prošle godine venecuelanska opozicija i mnoge zemlje osudile kao namješteni.

(Mondo.rs)

Boki

Afganistan ce biti 0 sta ce ameri da dozive ako naprave ovu ludost.

zole

@Boki narod jedva čeka da se riješi diktatora koi ih je doveo do prosjačkog štapa iako imaju nafte da žive u blagostanju

