"Vašington post": Američki vojni avioni neprestano patroliraju oko Venecuele

Američki vojni avioni patroliraju međunarodnim vazdušnim prostorom oko Venecuele gotovo neprestano posljednjih dana, piše "Vašington post" pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Izvor: Msgt. Andrew Sinclair/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Isti izvor navodi da se patrole obavljaju u okviru povećanog vojnog prisustva povodom navodnih operacija protiv krijumčarenja droge.

Predsjednik SAD Donald Tramp obavijestio je ranije tokom dana sve avio-prevoznike da smatraju vazdušni prostor iznad Venecuele i oko nje zatvorenim, bez navođenja razloga.

SAD su tokom posljednjih mjeseci znatno pojačale vojno prisustvo na Karibima, navodeći borbu protiv trgovine drogom kao primarni razlog.

U septembru i oktobru više puta su koristile svoje oružane snage da unište čamce koji su navodno prevozili drogu kod obale Venecuele.