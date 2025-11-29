logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Vašington post": Američki vojni avioni neprestano patroliraju oko Venecuele 1

"Vašington post": Američki vojni avioni neprestano patroliraju oko Venecuele

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
1

Američki vojni avioni patroliraju međunarodnim vazdušnim prostorom oko Venecuele gotovo neprestano posljednjih dana, piše "Vašington post" pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Američki vojni avioni neprestano patroliraju oko Venecuele Izvor: Msgt. Andrew Sinclair/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Isti izvor navodi da se patrole obavljaju u okviru povećanog vojnog prisustva povodom navodnih operacija protiv krijumčarenja droge.

Predsjednik SAD Donald Tramp obavijestio je ranije tokom dana sve avio-prevoznike da smatraju vazdušni prostor iznad Venecuele i oko nje zatvorenim, bez navođenja razloga.

SAD su tokom posljednjih mjeseci znatno pojačale vojno prisustvo na Karibima, navodeći borbu protiv trgovine drogom kao primarni razlog.

U septembru i oktobru više puta su koristile svoje oružane snage da unište čamce koji su navodno prevozili drogu kod obale Venecuele.

Možda će vas zanimati

Tagovi

venecuela

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Tuga

Jos jedna neosnovana agresija amerike a svijet i dalje suti bez osuda. Dokle cemo da zivimo u ovakvom svijetu gdje jednoj drzavi dozvoljeno da radi sta god zeli i pri tome nikome ne odgovara za svoja zlodjela

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ