Madurova verzija "Velikog brata": Pretvorio aplikaciju za popravku cijevi u alat za špijuniranje građana (Foto)

Nova verzija aplikacije VenApp izaziva kritike zbog narušavanja privatnosti, slobode govora i potencijalnog korišćenja za nadzor i hapšenja neistomišljenika.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Organizacija Venezuela Sin Filtro ocijenila je da nova verzija aplikacije "predstavlja ozbiljan rizik po privatnost, slobodu izražavanja i bezbjednost jer podstiče sistem društvenog nadzora i militarizaciju javnog prostora". Ministarstvo informisanja Venecuele nije komentarisalo optužbe.

Prošlog mjeseca, Maduro je javno pozvao oružane snage da nadgledaju razvoj "nove aplikacije putem koje ljudi mogu bezbjedno da prijave sve što čuju i vide", nakon što je Vašington, navodno, odobrio nove operacije CIA u Venecueli. Ubrzo nakon te izjave objavljena je ažurirana verzija VenAppa.

Američki predsjednik Donald Tramp je ranije ovog mjeseca potvrdio da je CIA dobila ovlašćenje da sprovodi tajne operacije u Venecueli, sa dozvolom da koristi smrtonosnu silu. Inače, CIA ima dugu i kontroverznu istoriju operacija u Latinskoj Americi - od paravojnih operacija i rušenja režima do prikupljanja obavještajnih podataka uz minimalan trag na terenu.

Tenzije između SAD i Venecuele

Tenzije između Karakasa i Vašingtona su porasle nakon što su SAD rasporedile ratne brodove, borbene avione i do 10.000 vojnika u područje uz obalu Venecuele u Karipskom moru, navodno radi borbe protiv trgovaca drogom. Operacije su rezultirale smrću više od 60 navodnih narkoterorista, prema američkoj administraciji, ali su Ujedinjene nacije i nekoliko južnoameričkih vlada kritikovale te akcije kao zloupotrebu predsjedničkih ovlašćenja i moguće vansudske egzekucije.

Tramp je optužio predsjednika Madura da predvodi "organizovanu kriminalnu bandu", iako nije ponudio nikakve dokaze za to, i odbio je da odgovori na pitanje da li CIA ima ovlašćenje da ubije venecuelanskog lidera. Maduro, s druge strane, tvrdi da Tramp "traži promjenu režima" i "izmišlja novi večni rat" protiv Venecuele, dok istovremeno apeluje na američki narod da izabere mir umesto sukoba.

Izvor: Printscreen/VenApp

Maduro, koji vlada zemljom od 2013. godine, ostao je na vlasti uprkos porazu na izborima 2024. godine, koje su međunarodni posmatrači i domaća opozicija ocijenili kao neregularni. Izborna vlast zemlje, koju uglavnom čine njegove pristalice, proglasila ga je pobjednikom usred optužbi za nameštanje glasova, što je vlada negirala. Masovni protesti su izbili nakon izbora, a Maduro je potom pozvao građane da koriste VenApp za prijavljivanje aktivnosti opozicije.

Ograničavanje slobode govora

Organizacije poput Amnesti internešenela upozorile su da se aplikacija može koristiti za ograničavanje slobode govora i okupljanja, i kao sredstvo za nezakonita hapšenja i represiju nad neistomišljenicima. Zbog sve većih kritika, Epl i Gugl su uklonili VenApp iz svojih prodavnica, ali je ostao funkcionalan za korisnike koji su ga prethodno instalirali, a vlada je takođe pokrenula njegovu veb verziju.

U Karakasu, reporteri CNN-a imali su redak uvid u aplikaciju koja poziva građane da prijave "dronove ili sumnjive osobe". Prema podacima grupe za ljudska prava Foro Penal, Venecuela trenutno drži više od 800 političkih zatvorenika, a vlada negira da bilo koga drži iz političkih razloga.

Neki građani čak podržavaju takvu praksu. Tako je stanovnik siromašnog naselja na obodu Karakasa rekao da je aplikacija "odlično funkcionisala" kada je rješavala nestanke struje i da bi je ponovo koristio ako bi osjetio da je zemlja ugrožena. "Spremni smo da branimo domovinu kao pravi revolucionari", rekao je čovek u pedesetim godinama koji zarađuje za život od povremenih poslova.

Procjeniti stvarni nivo Madurove podrške u zemlji je teško, ali prema podacima opozicije, potvrđenim analizama CNN-a i međunarodnih posmatrača, predsjednik je osvojio oko 30 odsto glasova na prošlogodišnjim izborima.

Ali i dalje ostaje strah od progona i nadzora među građanima. "Nikada ne bih ni pomislio da preuzmem tu aplikaciju. Zastrašujuće je što sada postoji način da građani prijavljuju jedni druge. Osim toga, ko nam garantuje da nas aplikacija ne špijunira?", rekao je zaposleni u privatnoj medijskoj kući u Karakasu.