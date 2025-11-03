"Madurovi dani su odbrojani": Amerika gomila trupe na Karibima, oglasio se Tramp

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su dani venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura odbrojani, dok SAD gomila vojne jedinice na Karibima i napada brodove povezane s drogom.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL/AFP POOL

Američki predsjednik Donald Tramp smatra da su dani predsjednika Venecuele Nikolasa Madura odbrojani.

Trampove izjave, izrečene tokom intervjua za CBS objavljenog juče, dolaze u trenutku kada SAD gomila vojne jedinice na Karibima i kada je izvela više napada na brodove koji su navodno služili za prevoz droge.

Na pitanje da li će SAD ratovati protiv Venecuele, Tramp je rekao: "Sumnjam. Ne mislim da hoće."

Međutim, na pitanje da li su Madurovi dani kao predsjednika odbrojani, odgovorio je: "Rekao bih da jesu. Mislim da jesu, da."

Maduro je optužio Vašington da koristi trgovinu drogom kao izgovor za "nametanje promjene režima" u Karakasu kako bi zaplijenio venecuelansku naftu. U 15 američkih napada na brodove na Karibima i Pacifiku poginulo je najmanje 65 ljudi.

Govoreći iz svoje rezidencije Mar-a-Lago na Floridi, Tramp je izjavio: "Svaki brod koji vidite da je pogođen drogom ubija 25.000 ljudi i uništava porodice širom naše zemlje."

Na direktno pitanje da li SAD planiraju napade na kopnu, Tramp je odbio da isključi tu opciju, kazavši: "Neću vam reći šta ću učiniti s Venecuelom, hoću li to učiniti ili neću."

