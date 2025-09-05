logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Tenzije rastu, lovci F-16 nadlijetali američki brod! Čeka se odgovor Trampa, da li je novi sukob na pomolu

Autor mondo.ba
Rastu tenzije između Trampa i venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura. Tramp je optužio Madura da sarađuje s narko-kartelima u krijumčarenju narkotika u Sjedinjene Države, dok je on te optužbe negirao.

Tenzije između Trampa i Madura Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL/AFP POOL

Dva naoružana venecuelanska lovca F-16 preletela su iznad američkog broda USS Džejson Danam, prema rečima višeg zvaničnika Ministarstva odbrane, koji su taj potez opisali kao "pokazivanje sile".

Danam, razarač sa vođenim raketama opremljen sistemom Aegis, dio je flote američkih ratnih brodova koji su poslednjih nedielja raspoređene u taj region, a Pentagon navodi da su raspoređeni s ciljem borbe protiv kriminalnih organizacija i narko-terorizma.

Nakon objavljivanja izveštaja CBS News-a, Ministarstvo odbrane je u saopštenju na mreži X potvrdilo da su dva venecuelanska aviona "preletjela blizu američkog mornaričkog broda u međunarodnim vodama".

 "Ovaj izrazito provokativan potez imao je za cilj ometanje naših operacija protiv narko-terorizma", navodi se u saopštenju.

Kartelu koji upravlja Venecuelom se snažno savjetuje da ne preduzima nikakve daljnje pokušaje da ometa, obeshrabri ili se mješa u operacije protiv narkotika i terorizma koje sprovodi američka vojska.“

 Američki mornarički brodovi poslati su u područje blizu Venecuele, dok predsjednik Tramp obećava obračun s narko-kartelima.

Trampova administracija optužila je Madura da sarađuje s narko-kartelima u krijumčarenju narkotika u Sjedinjene Države, te je nedavno udvostručila nagradu koju nudi za njegovo hapšenje na 50 miliona dolara.

Venecuelanska vlada je negirala optužbe, a Maduro je ranije ove nedelje nazvao ratne brodove "kriminalnom i krvavom prijetnjom", rasporedivši dronove i ratne brodove za patroliranje obalom.

Američka vojska saopštila je da je napala čamac za koji tvrdi da je prevozio drogu iz Venecuele, i navela da je tom prilikom ubila 11 osoba na brodu, koje je optužila da pripadaju venecuelanskoj bandi "Tren de Aragua", prema riječima Trampa i državnog sekretara Marka Rubija.

  (CBCNEWS/MONDO)

Donald Tramp Nikolas Maduro

