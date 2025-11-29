"Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele zatvoren u potpunosti": Kratka, ali brutalna poruka Donalda Trampa

Američki predsjednik Donald Tramp proglasio je vazdušni prostor iznad Venecuele i zonu oko nje "potpuno zatvorenim", upozorivši komercijalne pilote, dilere droge i trgovce ljudima da poštuju zabranu.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp povukao je radikalan potez koji prijeti da dodatno uzdrma geopolitičku situaciju u Južnoj Americi. U objavi koja je momentalno odjeknula svijetom, Tramp je proglasio vazdušni prostor iznad Venecuele, kao i zonu oko nje, "potpuno zatvorenim".

Ono što je šokiralo javnost nije samo odluka o blokadi, već način na koji je saopštena i ciljna grupa kojoj se predsjednik SAD direktno obratio. Tramp je u istu ravan stavio komercijalne prevoznike i međunarodne kriminalce. U kratkoj, ali brutalnoj poruci napisanoj velikim slovima radi naglašavanja ozbiljnosti situacije, Tramp je napisao:

"Svim avio-kompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima: Molim vas, smatrajte VAZDUŠNI PROSTOR IZNAD I OKO VENECUELE ZATVORENIM U POTPUNOSTI. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju! PREDSJEDNIK DONALD DŽ. TRAMP", stoji u objavi.

Šta ovo znači u praksi?

Ovakva retorika sugeriše da Sjedinjene Američke Države vjerovatno uvode striktnu "no-fly" zonu (zonu zabrane letova) iznad Venecuele, što bi moglo značiti da će američko ratno vazduhoplovstvo presretati, a u krajnjem slučaju i obarati letjelice koje prekrše ovu zabranu.

Direktno obraćanje "dilerima droge i trgovcima ljudima" ukazuje na to da je primarni cilj ove mjere presijecanje narko-kanala i ilegalnih migracija koje često vode iz Venecuele ka Srednjoj Americi i dalje ka granici sa SAD.

Venecuela je decenijama označena kao ključna tačka za tranzit kokaina, a Trampova administracija očigledno prelazi sa sankcija na fizičku blokadu.

Ostaje nejasno kako će na ovo reagovati međunarodne avio-kompanije, s obzirom na to da je vazdušni prostor oko Venecuele važan koridor za saobraćaj u Južnoj Americi, ali poruka Bijele kuće je jasna: ko god pokuša da preleti, radi to na sopstveni rizik.

