Venecuelanski predsjednik plesao uz remiks vlastitih govora (VIDEO)

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro zabavljao je studente na Nacionalnom univerzitetskom skupu u Karakasu plešući uz remiks svojih govora o miru, samo sedmicu dana nakon što je na sličnom skupu izveo pjesmu Džona Lenona „Imagine“.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Video sa proslave Dana studenata prikazuje Madura kako se njiše u ritmu elektronske muzike, dok je remiks uključivao njegove fraze iz ranijih govora u kojima promoviše mir i odbacuje rat.

Njegovi pokreti podsjećali su na plesne stilove američkog predsjednika Trampa, ali u slobodnijoj varijanti.

„Peace, yes. War, no“ („Mir, da. Rat, ne“) glasi slogan remiksa kojim je Maduro podvukao svoj poziv na mir. Tokom obraćanja, Maduro je pohvalio Lenona kao pjesnika i muzičara koji je ostavio „dar čovječanstvu“, piše Fox News.

Madurova poruka mira dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države značajno pojačavaju vojnu prisutnost u Karibima, uključujući raspoređivanje bombardera, ratnih brodova i marinaca, u okviru operacija protiv krijumčarenja droge.

Ministarstvo spoljnih poslova SAD formalno je objavilo da će narko-kartel poznat kao Cartel de los Soles („Kartel Sunca“), koji uključuje zvaničnike i vojnu strukturu Venezuele umiješane u trgovinu drogom, biti označen kao strana teroristička organizacija.

Maduro je ovim performansom dodatno naglasio svoju poziciju protiv vojne eskalacije, dok napetosti između Venezuele i SAD ostaju visoke, posebno u kontekstu kontrole nad krijumčarskim mrežama u regionu.