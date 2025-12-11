"To je krađa, oduvijek se radilo o nafti": Venecuela optužila SAD za krađu nakon zapljene tankera (Video)

Venecuela je oštro reagovala nakon što su američke snage zapljenile tanker za koji tvrdi da je prevozio njenu naftu, optuživši Vašington za "međunarodnu pirateriju".

Izvor: Profimedia/Handout/upi

Venecuela je optužila SAD za "pirateriju" nakon što je tanker sa naftom zapljenjen kod obale te zemlje. Donald Tramp je objavio da se operacija dogodila tokom sastanka poslovnih lidera u Bijeloj kući, rekavši novinarima: "Upravo smo zapljenili tanker kod obale Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći ikada zapljenjen."

Glavna državna tužiteljka Pam Bondi podijelila je video snimak operacije, otkrivajući da su u operaciju bili uključeni FBI, Služba za nacionalnu bezbjednost, Obalska straža SAD i Ministarstvo odbrane, piše Skaj njuz. Ona je rekla da su američke snage "izvršile nalog za zapljenu tankera sirove nafte koji se koristio za transport sankcionisane nafte iz Venecuele i Irana".

Na snimku se vidi helikopter kako se približava tankeru prije nego što se vojnici spuštaju na palubu sa oružjem kako bi obezbijedili brod. Ne vide se članovi posade. Venecuelanska vlada je saopštila da zapljena "predstavlja jasnu krađu i čin međunarodne piraterije".

"Učestvovao u ilegalnoj mreži za transport nafte"

Bondi je rekla da je zapljenjeni brod - za koji se veruje da je tanker pod nazivom Skiper - sankcionisan od strane SAD već dugi niz godina "zbog učešća u ilegalnoj mreži za transport nafte koja podržava strane terorističke organizacije".

Bondi nije imenovala brod, pod kojom je zastavom plovio niti tačno gdje se incident dogodio. Britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vangard saopštila je da vjeruje da je meta bio tanker Skiper - koji je sankcionisan od strane SAD zbog navodnog učešća u iranskoj trgovini naftom pod imenom Adisa.

Bez davanja dodatnih detalja o operaciji, Tramp je tokom sastanka u Bijeloj kući dodao da se "dešavaju i druge stvari".

"Zapljenjen sa dobrim razlogom"

Kasnije je Tramp rekao da je tanker "zapljenjen iz veoma dobrog razloga", a kada su ga pitali šta će se desiti sa naftom na brodu, dodao je: "Pa, pretpostavljam da je zadržavamo".

Ovo označava još jednu eskalaciju od strane SAD nakon višemesečnog pritiska na predsjednika Venecuele Nikolasa Madura. Bijela kuća optužuje Madura da predvodi operaciju trgovine drogom u Venecueli, što on poriče. Predsjednik je nagovijestio da bi američke snage mogle da pokrenu kopneni napad na ovu latinoameričku zemlju.

Venecuela: "Oduvijek se radilo o našoj nafti"

"Oduvijek se radilo o našim prirodnim resursima, našoj nafti, našoj energiji, resursima koji pripadaju isključivo venecuelanskom narodu. U ovim okolnostima, pravi razlozi za tekuću agresiju protiv Venecuele su konačno jasni. Ne radi se o migraciji. Ne radi se o trgovini drogom. Ne radi se o demokratiji. Ne radi se o ljudskim pravima", saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Venecuele na Instagramu.