Slučaj "Epstin": Nestale fotografije na kojima se vide Tramp, Melanija i Žislen Maksvel

Najmanje 16 dosijea, među kojima su i fotografije, nestalo je sa sajta Ministarstva pravde SAD gdje su objavljeni dokumenti o slučaju finansijera i osuđenog perdofila DŽefrija Epstina, javio je AP.

Agencija je navela da su među nestalim dosijeima bile slike fotografija nagih žena, kao i slika koja prikazuje niz fotografija poređanih na komodi i u fiokama, uključujući jednu na kojoj se vidi aktuelni američki predsjednik Donald Tramp pored Epstina, Melanije Tramp i Epstinove dugogodišnje saučesnice Žislen Maksvel.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je juče neke od materijala slučaja "Epstin" u skladu sa prethodno usvojenim zakonom koji su podržali i demokrate i mnogi republikanci u Kongresu.

Predsjednik SAD Donald Tramp osumnjičen je za veze sa Epstinom, iako još nisu predstavljeni konkretni dokazi da je bio umiješan u zlostavljanje djece.

Epstin je 2019. godine u SAD optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zavjeru za činjenje zločina. Suočio se sa više od 40 godina zatvora.

Prema navodima tužilaštva, između 2002. i 2005. godine, Epstin je imao seksualne odnose sa desetinama maloljetnih devojčica koje je primao u svojim rezidencijama u NJujorku i Floridi.

Plaćao im je u gotovini, a zatim je angažovao neke od žrtava da služe kao regruteri za dovođenje još djevojaka. Neke od žrtava su imale samo 14 godina.

Početkom jula 2019. godine, sud na Menhetnu u NJujorku, nakon što je saslušao Epstinovu optužnicu, naredio je njegovo zadržavanje u pritvoru i odbio kauciju.

Krajem jula te godine objavljeno je da je Epstin pronađen u zatvorskoj ćeliji "polusvjestan" i da je potom preminuo. Istraga je zaključila da je izvršio samoubistvo.