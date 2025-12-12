Isplivalo 19 novih fotografija sa Epstinovog imanja: Osuđeni pedofil u društvu svjetskih moćnika

Pojavile su se nove fotografije mnogih svjetskih moćnika koji se dovode u blisku vezu sa Džefrijem Epstinom, među kojima su Bil Klinton, Donald Tramp i Bil Gejts.

Izvor: miss.cabul/mark reinstein/Shutterstock/Printscreen

Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma SAD danas su objavile fotografije sa imanja osuđenog pedofila Džefrija Epstina, i na na kojima se vide mnoge moćne ličnosti iz okruženja pokojnog trgovca se**ualnim robljem, među kojima su i predsjednik SAD Donald Tramp, bivši predsjednik Bil Klinton, Stiv Benon, Bil Gejts, Ričard Brenson i drugi.

Mnogi od ovih muškaraca ranije su već bili povezivani sa Epstinom, iako bi nove fotografije mogle dodatno osvetliti prirodu i obim njihovih odnosa.

U cjelini, 19 slika, za koje odbor tvrdi da potiču sa Epstinovog imanja, potvrđuju da je finansijer imao kontakte sa širokim spektrom uticajnih i poznatih ljudi, čije se veze sa njim sada detaljno istražuju, prenosi CNN.

NEW: US House Oversight Committee Democrats say they're received approx. 95,000 photos from Epstein estate



Committee Dems have posted 19 of those images. Including three of Trumppic.twitter.com/G94mWSVc0J — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews)December 12, 2025

Jedna od danas objavljenih fotografija prikazuje, kako se čini, posudu sa kondomima na kojoj se nalazi karikatura Donalda Trampa, uz natpis:

"Tramp kondom 4,50 dolara". Svaki kondom ima Trampovo lice i poruku "Ja sam ogroman".