logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivalo 19 novih fotografija sa Epstinovog imanja: Osuđeni pedofil u društvu svjetskih moćnika

Isplivalo 19 novih fotografija sa Epstinovog imanja: Osuđeni pedofil u društvu svjetskih moćnika

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Pojavile su se nove fotografije mnogih svjetskih moćnika koji se dovode u blisku vezu sa Džefrijem Epstinom, među kojima su Bil Klinton, Donald Tramp i Bil Gejts.

Objavljene nove slike sa Epstinovog imanja Izvor: miss.cabul/mark reinstein/Shutterstock/Printscreen

Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma SAD danas su objavile fotografije sa imanja osuđenog pedofila Džefrija Epstina, i na na kojima se vide mnoge moćne ličnosti iz okruženja pokojnog trgovca se**ualnim robljem, među kojima su i predsjednik SAD Donald Tramp, bivši predsjednik Bil Klinton, Stiv Benon, Bil Gejts, Ričard Brenson i drugi.

Mnogi od ovih muškaraca ranije su već bili povezivani sa Epstinom, iako bi nove fotografije mogle dodatno osvetliti prirodu i obim njihovih odnosa.

U cjelini, 19 slika, za koje odbor tvrdi da potiču sa Epstinovog imanja, potvrđuju da je finansijer imao kontakte sa širokim spektrom uticajnih i poznatih ljudi, čije se veze sa njim sada detaljno istražuju, prenosi CNN.

Jedna od danas objavljenih fotografija prikazuje, kako se čini, posudu sa kondomima na kojoj se nalazi karikatura Donalda Trampa, uz natpis:

"Tramp kondom 4,50 dolara". Svaki kondom ima Trampovo lice i poruku "Ja sam ogroman".

Možda će vas zanimati

Tagovi

džefri epstin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ