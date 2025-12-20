Objavljena dokumenta o Epstinu: Na fotografijama i Džeger, Kris Taker, Majkl Džekson...

Ministarstvo pravde SAD objavilo je hiljade novih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, ali je najmanje 550 stranica u tim dosijeima u potpunosti zacrnjeno, objavio je CBS.

Izvor: US Government

Prema navodima tog medija, novoobjavljeni dokumenti sadrže fotografije osoba iz Epstinovog okruženja, snimke iz njegovih rezidencija i istražne zapise sa detaljima o optužbama protiv njega.

Ipak, objavljena dokumentacija izazvala je kritike pojedinih demokrata i republikanaca, dok Ministarstvo pravde tvrdi da je postupalo u skladu sa zakonom.

CBS je naveo da su tri uzastopna dokumenta, od 255 stranica, u potpunosti redigovana, pri čemu je svaka stranica prekrivena crnim okvirom.

Breaking News: Americans just got hoodwinked by their government.



They did not release the full Epstein files. What they just released is heavily redacted in order to protect the child sex traffickers that they should be prosecuting.



There is no coming back from this. ⬇️pic.twitter.com/6R0VGsdWZh — Power to the People ☭ (@ProudSocialist)December 19, 2025

Dio fotografija koje su sinoć objavljene takođe je djelimično redigovan, pri čemu su lica nekih osoba zamagljena.

Fotografije bivšeg predsjednika SAD Bila Klintona, pjevača Majkla Džeksona i drugih javnih ličnosti djelimično su redigovane, dok su same ličnosti ostale vidljive.

Na slikama su i Kevin Spejsi, Mik Džeger, Kris Taker, Ričard Brenson, Princ Endru, Naomi Kembel, Dajana Ros, Mini Drajver, Fil Kolins, Sara Ferguson, Valter Kronkajt, Dejvid Koperfild, Vudi Alen, Dejvid Blejn, Bil Gejts, Noam Čomski...

Objavljivanje dokumenata uslijedilo je nakon usvajanja Zakona o transparentnosti dosijea o Epstinu, kojim se od Ministarstva pravde zahtijeva da objavi dosijee koje posjeduje u vezi sa Epstinom i Maksvelovom.

Policija je uhapsila Epstina u Njujorku u julu 2019. godine. Tužilaštvo je saopštilo da je između 2002. i 2005. godine Epstin organizovao posjete svom domu na Menhetnu za desetine maloljetnih djevojčica, od kojih je najmlađa imala 14 godina.

Epstinovi prijatelji i poznanici uključivali su veliki broj sadašnjih i penzionisanih zvaničnika ne samo iz SAD već i iz mnogih drugih zemalja, kao i bivše šefove država, velike preduzetnike i zvijezde šou biznisa.

Krivično gonjenje Epstina u SAD okončano je nakon što je izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji u avgustu 2019. godine.