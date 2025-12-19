logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp potpisao zakon: SAD ukidaju sankcije Siriji, uvedene prije 50 godina

Tramp potpisao zakon: SAD ukidaju sankcije Siriji, uvedene prije 50 godina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je danas zakon kojim se ukida posljednji paket ekonomskih sankcija Siriji.

donald tramp Izvor: Youtube/ Fox News/Screenshot

Ovaj zakon je prethodno izglasao američki Senat.

Ukidanje mjere, poznate kao "Cezarov zakon", uslijedilo je nakon ranijeg povlačenja drugih američkih sankcija.

Za razliku od ranijih odluka, ukidanje ovih sankcija zahtijevalo je i saglasnost Kongresa, prenosi "Njujork tajms".

Odluka je u srijedu, 17. decembra usvojena u Senatu kao dio šireg zakona o finansiranju odbrane.

Američke sankcije Siriji datiraju još iz sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je Vašington tu zemlju označio kao sponzora terorizma.

Među najstrožim mjerama bio je "Cezarov zakon" iz 2019. godine, nazvan po fotografu koji je iz Sirije iznio snimke mučenja u zatvorima.

Zakon, koji je potpisao Tramp, uveo je ozbiljna finansijska ograničenja sirijskoj ekonomiji s ciljem da se tadašnji režim pozove na odgovornost za zločine.

"Ukidanje sankcija bilo je najvažniji cilj u našoj misiji da oživimo sirijsku ekonomiju", izjavio je guverner Centralne banke Sirije Abdulkader Husrijeh.

Ministarstvo spoljnih poslova Sirije pozdravilo je ukidanje sankcija i ocijenilo da ovaj postupak otvara put za povratak investicija u tu zemlju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Sirija sankcije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ