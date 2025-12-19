Tramp potpisao zakon: SAD ukidaju sankcije Siriji, uvedene prije 50 godina

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je danas zakon kojim se ukida posljednji paket ekonomskih sankcija Siriji.

Ovaj zakon je prethodno izglasao američki Senat.

Ukidanje mjere, poznate kao "Cezarov zakon", uslijedilo je nakon ranijeg povlačenja drugih američkih sankcija.

Za razliku od ranijih odluka, ukidanje ovih sankcija zahtijevalo je i saglasnost Kongresa, prenosi "Njujork tajms".

Odluka je u srijedu, 17. decembra usvojena u Senatu kao dio šireg zakona o finansiranju odbrane.

Američke sankcije Siriji datiraju još iz sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je Vašington tu zemlju označio kao sponzora terorizma.

Među najstrožim mjerama bio je "Cezarov zakon" iz 2019. godine, nazvan po fotografu koji je iz Sirije iznio snimke mučenja u zatvorima.

Zakon, koji je potpisao Tramp, uveo je ozbiljna finansijska ograničenja sirijskoj ekonomiji s ciljem da se tadašnji režim pozove na odgovornost za zločine.

"Ukidanje sankcija bilo je najvažniji cilj u našoj misiji da oživimo sirijsku ekonomiju", izjavio je guverner Centralne banke Sirije Abdulkader Husrijeh.

Ministarstvo spoljnih poslova Sirije pozdravilo je ukidanje sankcija i ocijenilo da ovaj postupak otvara put za povratak investicija u tu zemlju.