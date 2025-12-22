logo
Potvrđen slučaj antraksa kod Šipova: Nadležne službe na terenu, preduzete hitne veterinarske mjere

Potvrđen slučaj antraksa kod Šipova: Nadležne službe na terenu, preduzete hitne veterinarske mjere

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U mjestu Stupina u opštini Šipovo danas je potvrđen slučaj antraksa kod krave, rečeno je Srni u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Potvrđen slučaj antraksa kod Šipova Izvor: Ground Picture/Shutterstock

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić rekao je da su preduzete zakonske i veterinarskim protokolom propisane mjere, te da će biti preduzete i dodatne mjere nakon što se utvrde sve činjenice na terenu.

"Na terenu djeluju nadležne veterinarske službe i inspekcijski organi, uz stručni nadzor", istakao je Lukić.

On je apelovao na vlasnike stoke da prijave svaku sumnju na bolest, da se striktno pridržavaju biosigurnosnih mjera i da ne prometuju ili kolju grla bez veterinarskog pregleda i propisane dokumentacije.

"Antraks je teška zarazna bolest koju izaziva bakterija bacilus antraksa koja stvara spore kojima se kontaminira zemljište i u kojem spore ostaju po nekoliko desetina godina. Riječ je o zaraznom oboljenju od kojeg obolijevaju ljudi. Rizik za širu javnost je nizak ukoliko se poštuju uputstva nadležnih službi", poručio je Lukić.

On je dodao da će resorno ministarstvo nastaviti da redovno informiše javnost o svim relevantnim činjenicama i preduzetim mjerama s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja.

