Antraks se širi: 80 pozitivnih slučajeva među uginulom stokom u Hrvatskoj

Autor Dušan Volaš
0

Hrvatski veterinarski institut saopštio je da je od 138 primljenih uzoraka uginule stoke u obradu stavljeno 115, a na antraks je pozitivno njih 80.

80 pozitivnih uzoraka na antraks, novi slučajevi stižu iz Dalmacije Izvor: Ground Picture/Shutterstock

Danas je primljeno 10 uzoraka (osam goveda, jedna ovca i jedan konj).

Danas dostavljeni uzorci poslati su iz Veterinarske ambulante Hrvace, Linkomed veterine, Veterinarske ambulante Drniš i Veterinarske ambulante Knin.

Zaključno sa današnjim danom ukupno je primljeno 138 uzoraka od kojih je 115 stavljeno u postupak obrade.

Među obrađenim uzorcima pozitivan rezultat imalo je 80 uzoraka.

SRNA

Tagovi

antraks Hrvatska

