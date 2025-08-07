Antraks se širi: 80 pozitivnih slučajeva među uginulom stokom u Hrvatskoj

Hrvatski veterinarski institut saopštio je da je od 138 primljenih uzoraka uginule stoke u obradu stavljeno 115, a na antraks je pozitivno njih 80.

Izvor: Ground Picture/Shutterstock

Danas je primljeno 10 uzoraka (osam goveda, jedna ovca i jedan konj).

Danas dostavljeni uzorci poslati su iz Veterinarske ambulante Hrvace, Linkomed veterine, Veterinarske ambulante Drniš i Veterinarske ambulante Knin.

Zaključno sa današnjim danom ukupno je primljeno 138 uzoraka od kojih je 115 stavljeno u postupak obrade.

Među obrađenim uzorcima pozitivan rezultat imalo je 80 uzoraka.

