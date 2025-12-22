Član bande MS-13 osuđen na 1.335 godina zatvora: Ozloglašena grupa odgovorna za smrt 200.000 ljudi

248 pripadnika ozloglašene ulične bande MS -13 iz El Salvadora dobilo je visoke zatvorske kazne, a jedna osoba osuđena je na 1.335 godina zatvora.

Izvor: Marvin RECINOS / AFP / Profimedia

Sud u El Salvadoru izrekao je zatvorske kazne stotinama članova bandi, pri čemu su neki od osuđenih dobili kazne u trajanju od nekoliko stotina godina.

Kancelarija državnog tužioca objavila je na mreži X da je 248pripadnika ozloglašene ulične bande Mara Salvatruča (MS-13) dobilo "primerne kazne" za 43 ubistva i 42 nestanka, kao i za druga krivična djela, prenosi Gardijan.

Nije navedeno kada su presude izrečene niti da li je optuženima suđeno grupno. Jedna osoba osuđena je na 1.335 godina zatvora, dok je još 10 njih dobilo kazne u rasponu od 463 do 958 godina, navodi se u objavi od nedjelje.

Od marta 2022. godine predsednik Najib Bukele sprovodi oštru akciju protiv bandi u okviru vanrednog stanja koje omogućava hapšenja bez sudskog naloga.

Prema zvaničnim izvorima, više od 90.000 ljudi je privedeno, a oko 8.000 je pušteno nakon što je utvrđeno da nisu krivi.

Bukeleova kampanja protiv bandi dovela je do istorijski niskog broja ubistava u ovoj srednjoameričkoj zemlji, ali organizacije za ljudska prava optužuju snage bezbjednosti za zloupotrebe.

Prema navodima salvadorske vlade, MS-13 i još jedna banda, Barrio 18, odgovorne su za smrt oko 200.000 ljudi tokom tri decenije. Te dvije bande su nekada kontrolisale procenjenih 80 odsto zemlje, a El Salvador je imao jednu od najviših stopa ubistava na svijetu.

"Grupe su iznuđivale žrtve koje su posjedovale preduzeća, zahtevajući različite iznose novca u zamenu za to da im ne naude", saopštila je kancelarija državnog tužioca.

"Neki ljudi su, iz straha od prijetnji, morali da zatvore svoje firme."

Sjedinjene Američke Države su MS-13 i nekoliko drugih bandi u Centralnoj i Južnoj Americi označile kao strane terorističke organizacije.

(MONDO)