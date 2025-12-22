Najmlađa evropska prijestonica ima 1000 godina: Kako je ovaj grad tek nedavno postao centar države

Malo ko zna da se među prijestonicama Evropske unije krije grad koji je "rođen“ tek 1993. godine, iako postoji više od milenijuma. Bratislava je danas najmlađi glavni grad EU, a njen meteorski uspon rezultat je dramatičnih političkih promjena s kraja 20. vijeka.

Kada razmišljamo o glavnim gradovima evropskih država, obično nam na pamet padaju mjesta sa dugom istorijom i vjekovnom ulogom političkih, kulturnih i društvenih centara.

Međutim, savremena politička mapa Evrope pokazuje da to ne mora uvijek biti slučaj.

Među prijestonicama Evropske unije nalazi se i jedan grad koji je status glavnog grada dobio tek prije nešto više od tri decenije, pa zato pitanje o "najmlađoj" evropskoj prijestonici često iznenadi i one koji se smatraju odličnim poznavaocima evropske geografije i istorije.

Šta zapravo znači "najmlađi glavni grad"?

Najmlađi glavni grad ne podrazumeva nužno i mlad grad.

U većini slučajeva riječ je o mjestu koje je relativno skoro postalo političko središte države, često kao posljedica raspada većih državnih zajednica, promjene granica ili sticanja nezavisnosti. Upravo su takvi procesi obilježili Evropu krajem 20. vijeka, kada su se pojavile nove države i nove prijestonice.

Bratislava - najmlađa prijestonica Evropske unije

Titulu najmlađeg glavnog grada Evropske unije nosi Bratislava, glavni grad Slovačke.

Ona je postala prijestonica 1993. godine, nakon mirnog razdvajanja Čehoslovačke na Češku i Slovačku. Prag je zadržao status prijestonice Češke, dok je Bratislava prvi put u istoriji postala glavni grad nezavisne slovačke države.

Slovačka je u EU ušla 2004. godine, čime je Bratislava automatski postala najmlađa prijestonica među državama članicama i tu titulu drži i danas.

Grad sa hiljadugodišnjom prošlošću, ali mlada politička uloga

Iako je Bratislava politički mlada, njen istorijski značaj je mnogo dublji.

Grad postoji više od hiljadu godina i bio je dio Ugarskog kraljevstva, Habsburške monarhije i Austro-Ugarske. U jednom periodu služila je čak i kao mjesto krunisanja ugarskih kraljeva. Zbog toga se bogata istorija i danas osjeća na svakom koraku u arhitekturi, kulturnom nasljeđu i identitetu grada.

Paradoks je da tako star grad ima tako "mlad" politički status, ali upravo to najbolje pokazuje da istorijska važnost i zvanična državna funkcija ne moraju ići zajedno.

Jedina prijestonica na svijetu koja graniči sa dvije države

Bratislava je jedinstvena i po svom geografskom položaju.

To je jedini glavni grad na svijetu koji se direktno graniči sa dve države: Austrijom na zapadu i Mađarskom na jugu.

Od centra grada do austrijske granice ima svega nekoliko kilometara, a mađarska je udaljena oko 13 kilometara.

Beč je udaljen oko 60 kilometara, što Bratislavu čini jednim od najbližih glavnih gradova susjeda u Evropi.

Granice se često mogu preći i pješke ili biciklom, što čini ovaj region jednim od najpovezanijih u EU.

